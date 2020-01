Urážel Romy, Židy a homosexuály na půdě sněmovny, přesto se cítí nevinný. Případ Staníka míří k Nevyššímu soudu

Blízký spolupracovník Tomia Okamury a bývalý tajemník klubu Svobody a přímé demokracie (SPD) Jaroslav Staník (FOTO: internetové stránky SPD)

Bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník podal prostřednictvím svého právního zastupce dovolání k Nejvyššímu soudu. Nesouhlasí s ročním podmíněným trestem, který mu byl vyměřen za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidiy, kterého se měl dopustit na půdě Poslanecké sněmovny. Uvedl to server Aktuálně.cz.

Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození". Prohlásil také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Staník při hlavním líčení soudu řekl, že zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je. To ale není podle některých přítomných pravda. Hanlivé výroky z úst bývalého tajemníka SPD potvrdili u soudu někdejší poslanci Marek Černoch a Martin Lank (oba Úsvit). Mluvila o nich i Marie Richterová, bývalá tajemnice někdejší ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD), které řekl: "Zastáváš se buzerantů. Ty půjdeš hned za nima".

Podle Aktuálně.cz mluvil u soudu Staník o tom, že jeho výroky byly dezinterpretovány a že pouze citoval Jana Husa, který popisoval Romy jako "plémě nečisté, práce se štítící". Tento výrok však už v roce 2013 vyvrátil server Romea.cz jako vymyšlený.

Loni v září Staníkovi Městský soud v Praze pravomocně uložil podmíněný trest ve výši jednoho roku se zkušební lhůtou dvou let a dále mu vyměřil pokutu 70 tisíc korun. Bývalý tajemník SPD ale s rozsudkem nesouhlasí a prostřednictvím svého právního zástupce podal dovolání k Nejvyššímu soudu.