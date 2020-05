ŽIVĚ vaříme s Pavlem Berkym a Evou Tomečkovou z MasterChefa: Bramborové placky na dva způsoby

ROMEA TV uvádí další díl kuchařské show Vaření s Pavlem Berkym. Tentokrát si Pavel pozval před televizní kamery první romské internetové televize jeho kolegyni ze soutěže Masterchef Evu Tomečkovou a společně uvaří jako hlavní chod bramborové placky s vepřovým masem a jako dezert placky se švestkami.

"S Evi jsme si měli v soutěži hodně blízko. Bavilo mě, jak vařila i jaká byla i mimo kameru. Je to velmi milá a také zábavná osoba, a proto jsem si ji vybral právě do mého prvního livestreamu s hostem. Myslím, že se máme všichni na co těšit," uvedl Pavel Berky pro ROMEA TV.

"Dlouho jsme přemýšleli nad receptem a pak přišla Evička s výborným nápadem na bramborové placky které pocházejí z kraje, kde vyrůstala a stále žije. Překvapilo mě, že se dají stejné placky připravit i na sladko, tak jsem nakonec k plackám zvolil dvě varianty, jedna slaná s vepřovým masem a druhá sladká se švestkami," dodal Berky.

Módní návrhář Pavel Berky se narodil v Rimavské Sobotě na Slovensku. Má za sebou mnoho úspěchů. Už během studií navázal spolupráci s firmou Veba, která dováží látky a ložní prádlo do Afriky. Své kolekce předváděl v Bratislavě, Budapešti, v Londýně a také v New Yorku. V roku 2016 vyhrál americkou soutěž v Salt Lake City, a mohl tak rok poté představit svou kolekci v rámci New York Fashion Week. Ten samý rok zvítězil v českém projektu pro mladé oděvní značky The Way a získal tak podporu pro rozvoj své vlastní.

Úspěšný módní návrhář Pavel Berky je nyní hvězdou kuchařské soutěže MasterChef Česko.