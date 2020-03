PREMIÉRA: Ferry B připravuje videoklip k nové písni Dej mi šanci

František Bartoš alias Ferry B, zpěvák a muzikant a také jeden z pětice výherců televizní soutěže Co na to Češi, dokončuje hudbu a videoklip k nové písni Dej mi šanci. Podle jeho slov jde o největší a nejnákladnější projekt, který kdy připravoval.

"Oslovili jsme opravdu kvalitní producenty, Dafonica z Evropy 2, DJ Feryho, Jiřího Muchu. Takže na tom pracovali 3 producenti a kluci z Romodrom records. Chtěli jsme připravit něco moderního, něco, aby i to ohla hrát i rádia," řekl pro ROMEA TV František Bartoš.

Ten si ke spolupráci přizval kytaristu Patrika Bartka z kapely Marka Ztraceného. A také herečku, modelku a zpěvačku Martinu Hekerovou. Patrik Bartko, který nahrával doprovody na elektrickou kytaru se také podílel na produkci nové písně a videoklipu.

"Jde o to, že jsme se spojili. Do popové muziky jsme dali trochu toho romského nádechu. A to jestli se to chytne, jestli to má smysl, to se ukáže až potom," řekl o novém singlu Patrik Bartko.

S Martinou Hekerovou, navázal spolupráci Ferry B ve Fashion clubu v Praze, kde vystupoval. Martina ztvární hlavní postavu ve videoklipu a k písničce nazpívala vokály.

"Dalo by se říct, že je to takové tematické. Přišlo to v nepříjemný životní okamžik, kdy jsem se rozešla s přítelem. A ta písnička je o rozchodu, takže to bylo takové příjemné a nepříjemné zároveň. Prostě sedlo to tam a asi to tak mělo být. Myslím si, že to bude herecky uvěřitelnější," řekla pro ROMEA TV o svém účinkování ve videoklipu k písni Dej mi šanci Martina Hekerová.

Hudbu i text k písni napsal František Bartoš, alias Ferry B. Nový song s videoklipem nabídl rádiím i hudebnímu televiznímu kanálu Óčko.

"Chtěl jsem, aby to bylo moderní. Abychom ukázali rádiím a společnosti, nejenom romské, ale i české, že umíme udělat kvalitu. Že umíme udělat moderní písničku s kvalitním českým textem," říká o své písni Ferry B.