PREMIÉRA: "Romové během druhé světové války nebyli jen oběti, řada z nich bojovala za vlast, ale lidé o nich neví," říká řežisérka Lacková

"Romové během druhé světové války nebyli jen oběti, řada z nich bojovala za vlast, můj pradědeček byl partyzán,“ říká režisérka Věra Lacková, která o svém pradědečkovi a dalších partyzánech natočila celovečerní dokumentární film.Film nazvaný "Jak jsem se stala partyzánkou" zamíří s ročním zpožděním 11. listopadu do kin. V těchto dnech režisérka s dokumentem objíždí filmové festivaly v Česku i zahraniční."Například diváci na filmovém festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě snímek velmi ocenili, byli dojati i překvapeni. Někteří se o romských partyzánech a jejich osudech dozvěděli díky filmu poprvé."Mladá slovenská dokumentaristka Vera Lacková vystudovala mediální studia a žurnalistiku. Za svůj filmový debut už získala na německém festivalu GoEast jednu z hlavních cen, Award of the Federal Foreign Office for Cultural Diversity.Ve filmu "Jak jsem se stala partyzánkou" vypráví příběh svého pradědečka, jednoho z Romů, který přežil koncentrák a bojoval proti nacistům. Zmiňuje i osudy a příběhy partyzánů Antona Facuny nebo Josefa Serinka. Dokument se prolíná i se současností a poukazuje na stále příliš živý středoevropský rasismus.Víc se dozvíte v exkluzivním rozhovoru ROMEA TV. S Věrou Lackovou si povídal redaktor Richard Samko.