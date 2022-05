Finále hudební, pěvecké a taneční soutěže Talent 2022 v Kadani

Talent 2022 v Kadani

V zahradách Františkánského kláštera v Kadani dnes od 13 hodin proběhne finále hudební, pěvecké a taneční talentové soutěže Talent 2022, kterou pravidelně pořádá organizace Světlo Kadaň.

Soutěž je rozdělena do 4 kategorií: kategorie umělecká od 6 do 14 let, kategorie hudební od 6 do 14 let, poté opět kategorie umělecká, ale pro starší účastníky, tedy od 15 do 26 let a kategorie hudební také pro starší, kterými jsou účastníci od 15 do 26 let.

Každou kategorii bude zvlášť hodnotit porota, ve které je starosta města Kadaň Jiří Kulhánek, primátor statutárního města Chomutov Marek Hrabáč, místostarosta města Kadaň Jan Losenický, producent a textař Michal Horáček a zpěvák a herec David Kraus.