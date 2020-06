VIDEO: Gádžové jdou do nebe, nová divadelní inscenace staví humor proti předsudkům

Divadlo Husa na provázku uvedlo o víkendu představení Gádžové jdou do nebe. Na přípravě se podíleli jak provázkovští herci, tak osobnosti z řad Romů. Kolektivně autorská inscenace s živou hudbou staví humor proti předsudkům.

Režisérem nové inscenace je Jiří Havelka, který patří k nejzajímavějším a nejvšestrannějším osobnostem současného českého divadla – režisér, dramatik, herec, moderátor a po několik let vedoucí katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU.

"Nejdříve jsem vůbec nevěděl za co to chytit a jediné co mě napadalo je skutečně nějaký konkrétní osud. Například nějaká historická postava, nebo naopak současně žijící performeři. Takže abychom to zbavili trochu toho nánosu, že zcela bílé divadlo oslovilo bílého režiséra, aby vytvořil něco o česko-romském soužití, tak jediná možnost jak z toho vybruslit, bylo přizvat romské performery a zkusit se o tom bavit," řekl pro ROMEA TV režisér Jiří Havelka.

Aktuální sezona Husy na provázku je zaměřená na lidi, kteří se často ocitají na periferii veřejného zájmu. Umělecké vedení chtělo, aby se do nové sezony promítlo také téma česko-romského soužití.

"Když jsme jako nové umělecké vedení nastupovali do divadla Husa na provázku, tak jsme od začátku věděli, že to téma česko-romského soužití je pro nás zásadní, důležité a musí se v této sezóně objevit. Takže jsme ho rozhodně chtěli zahrnout do dramaturgického plánu. Pro mě osobně je to poprvé co na nějakém představení spolupracuji s ansámblem, který je opravdu úplně 50 na 50 smíšený, romští performeři a provázkovští performeři. A musím říct, že si to nesmírně užívám," řekl v rozhovoru dramaturg Milan Sládeček.

V nové česko-romské inscenaci nechtějí tvůrci jen reagovat na projevy nacionalismu a rasismu. Pokoušee především jí prozkoumat stereotypy či předsudky, které v sobě více či méně vědomě má většina lidí.

"Téma česko-romského soužití je vždy asi ožehavé tematické pole, které je zaminované různými stereotypy. Ať už pozitivním či negativními předsudky, se kterými je nutné nějakým způsobem pracovat. Dramaturgii tohoto představení mi neuvěřitelným způsobem usnadnila spolupráce s romskými osobnostmi. Zejména s Davidem Tišerem, který je nejenom jedním z protagonistů, jedním z herců, kteří vystoupí, ale je mimochodem taky člověkem velmi analytického dramaturgického myšlení, který mi dokázal velmi dobře dávat zpětnou vazbu z romské části souboru, protože jsme věci často viděli jinak," dodal dramaturg inscenace Gádžové jdou do nebe.

Sám režisér podle vlastních slov přišel na nepříjemné zjištění, kolik předsudečných nánosů si on sám v sobě nese a jak velké úsilí stojí takové předsudky odbourat.

"Mě to stoprocentně podkopalo spousty jistot, které jsem měl nebo ve kterých jsem žil. Člověk opravdu zjistí, že má hrozně moc názorů vytvořených na základě médií, na základě intelektuálního diskursu kolem. Člověk si připadá liberální, svobodomyslný, nexenofobní, a přitom zjistí, jak hluboko má uložené nějaké předsudečné názory, nějaké stereotypní myšlení. Je to v nás hluboce uložené," řekl v rozhovoru pro ROMEA TV Jiří Havelka.

Kvůli opatřením spojeným s šířením koronaviru se premiéra odehrála 29. května pro omezený počet diváku na dvoře divadla Husa na provázku v Brně. Další reprízy jsou v plánu 11. a 12. září 2020.