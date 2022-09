VIDEO: Jan Bendig má nový videoklip s Michalem Davidem. Ten v něm zpívá i romsky

Jan Bendig a Michal David

V neděli měl premiéru nový videoklip Jana Bendiga s názvem Dávno vím. Bendig si po úspěšné spolupráci s Lucií Bílou přizval do nového klipu zpěváka a skladatele Michala Davida. Ten dokonce v nové písni zpívá romsky.

"Michala jsem chtěl oslovit odjakživa. Jen jsem k tomu hledal potřebnou odvahu. Vyrůstal jsem na jeho písničkách a kdo jiný než on. A jsem moc rád, že ihned na spolupráci kejvnul a šel do toho," vysvětlil pro zpravodajský server Romea.cz Jan Bendig proč přizval ke spolupráci Michala Davida.

Píseň Dávno vím složil Jan Bendig a nejen česky, ale vůbec poprvé také romsky si v ní zazpíval Michal David.

"Krásná, rychlá a profesionální spolupráce. Michal se nechal vést, dál mi v tomto projektu volnou ruku. A moc mě potěšilo, že když jsem mu v mezi řečí řekl, že by mohl nazpívat kousek písničky romsky, tak hned s nadšením řekl ano. A i já musím uznat, že mu romština jde a mega sedí," řekl Bendig.

„S Honzou se mi skvěle spolupracovalo. Je to mladý sympaťák, který na sobě neustále pracuje a takové lidi mám rád. Věřím, že se song bude našim fanouškům líbit," dodal Michal David.

Natáčení v luxusní vile

Výpravnému videoklipu ve stylu telenovely dominují zapeklité vztahy na pozadí kulis stylové vily. Natáčelo doma u miliardáře Leona Tsoukernika, který vůbec poprvé pustil natáčecí štáb do svého obýváku plného luxusních starožitností a dalších cenností.

"Leon je Michalův velký kamarád. A právě Leon nám půjčil své domácí prostory k natáčení. Jsme vůbec první komu svůj soukromý svět ukázal," popsal pro Romea.cz Jan Bendig.

"Narovinu to bylo jak v nějakém snu nebo filmu. Tolik krásných věci, aut, vrtulník. Nádhera. Bylo fajn si to zažít a užít. Za to mu touto cestou ještě jednou moc děkuji. Při natáčení klipu byl přítomen, písnička se mu líbila natolik, že si ji v průběhu natáčení nechal pustit hned několikrát," pospal natáčení v luxusní vile Bendig.

V klipu hraje i Mirka Pikolová

O hlavní role se kromě interpretů v klipu postarali účastníci reality show Love Island Mirka Pikolová, Lucie Bikárová a Gabriela Gašparová s Petrem Havránkem. Ti sice ve skutečnosti tvoří pár, ve videoklipu si ale zahráli tajné milence.

"Jsem rád, že moji milou hraje právě Gabča a nemusel jsem postelovou scénu hrát s nějakou jinou holkou. O to příjemnější natáčení to bylo," dodal se smíchem Havránek.

Kromě romštiny si Michal David poprvé zkusil také videoklip s nádechem telenovely, který v portfoliu ještě nemá. „Kdokoli zatím klip viděl, ptal se mě na další díl. Takže možná budeme muset spolu s Michalem napsat další píseň,“ dodal na závěr Jan Bendig.

A další díl se chystá. Michal David totiž zahostuje na velkém koncertě Jana Bendiga ve Foru Karlín, který se uskuteční 23. února. Tam dále vystoupí také Lucie Bílá, Monika Bagárová, Refew nebo Marsell.

VIDEOKLIP