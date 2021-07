Legenda jazzové kytary Biréli Lagrène zahraje v rámci Bohemia jazz festu!

Biréli Lagrène (FOTO: Walter Gehring, Wikimedia Commons)

Ozdobou letošního ročníku tradičního festivalu Bohemia jazz fest budou 2 koncerty kytaristy Biréli Lagrèna.

Tento dle odborníků nejlepší světový romský kytarista navazující na odkaz legendárního Djanga Reinhardta zahraje společně s kontrabasistou Tarasem Volosem a bubeníkem Jiřím Slavíčkem dnes od 20.30 na libereckém Náměstí Dr. Edvarda Beneše a zítra ve stejném čase v pražské Vrtkovské zahradě.

Biréli Lagrène se narodil v Soufflenheimu ve francouzském Alsasku. Jeho otec a dědeček byli znamenití kytaristé, a tak Biréli vyrůstal v tradici „cikánské“ kytary. Začal hrát ve čtyřech letech a v sedmi letech improvizoval jazz podobným .stylem jako Django Reinhardt, kterého jeho otec obdivoval a chtěl, aby Djanga napodoboval.

V roce 1980,nahrál své první album Routes to Django: Live at the Krokodil. V následujících letech Lagrène cestoval a účinkoval s nejlepšími světovými kytaristy Alem Di Meolou, Paco de Lucíou a John McLaughlinem. Stejně úspěšná byla jeho spolupráce s jazzovými legendami Benny Carterem, Benny Goodmanem a Stéphanem Grappellim, Jacem Pastoriusem, Stanley Clarkem, Gil Evansem Orchestra, Christianem Escoudé, Charlie Hadenem a mnoha dalšími.

VIDEO