VIDEO: Bertík Girga rozbil porotu soutěže Česko Slovensko má talent. Marta Jandová plakala a objímala ho

Bertík Girga v soutěži Česko Slovensko má talent (FOTO: Repro video TV Joj)

Známý romský zpěvák Bertík Girga totálně rozbil porotu soutěže Česko Slovensko má talent s písní s vlastním textem od Marca Anthony My baby you, kterou věnoval svému synovi do nebe.

"Text jsme udělali s kamarádem, kterému umřel syn stejně jako mě. Umřeli oba dva na zákeřnou nemoc a nás ta písnička spojila. A tímto bych jí chtěl poslat všem dětem na světě," řekl na úvod Bertík Girga.

Marta Jandová už během písně, kterou doprovázely ovace publika, jen stěží zadržovala slzy. Na konci celá Incheba aréna stála a aplaudovala Bertíku Girgovi.

"To jsi nám teda nandal," řekla Diana Mórová. "Vyzařuje z vás štěstí, i když jste toho prožil tolik smutného, ta barva, ty slova řekla úplně vše co se vám v životě stalo a já si toho nesmírně cením. Můžu vás obejmout," řekla plačící Marta Jandová a obejmula Girgu, který děkoval.

Bertík Girga pak od všech porotců dostal jednoznačné ano a postoupil do dalšího kola soutěže Česko Slovensko má talent.