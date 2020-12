VIDEO: Niterný zážitek, který vás uchvátí. Nový videoklip k písni Devloro od Barbory Botošové. Zpívá Richard Ricco Šarközi a Michaela Kaločai Bobeková

Richard Ricco Šarközi, Michaela Kaločai Bobeková a Barbora Botošová ve videoklipu k písni Devloro (FOTO: Repro videoklip)

Barbora Botošová není jen výjimečnou houslistkou, ale také autorkou originálních romských písní. To dokazuje i v novém, vánočním videoklipu, v němž její píseň Devloro nazpívali Richard Ricco Šarközi (vítěz maďarské verze X Factoru) a Michaela Kaločai Bobeková.

„Píseň vznikla již v roce 2016, kdy jsem si procházela těžkým životním obdobím. Víru v Boha jsem měla vždy velmi živou, ale tehdy jsem začala denně chodit do kostela. A jsem moc ráda, že mi víra a možnost hlouběji se podívat do sebe sama pomohlo překonat ty časy, které nebyly vůbec lehké a tehdy jsem začala komponovat tuto píseň. I předtím jsem byla věřící, ale tehdy jsem začala pravidelně chodit do kostela a otevřela dokořán srdce Bohu,“ řekla pro zpravodajský server Romea.cz Barbora Botošová.

Píseň Devloro je tak jejím poděkováním Bohu i modlitbou, dokonce obsahuje části modlitby Otče náš v romštině. Svým charakterem jde tedy o velmi niterný zážitek, zkušenost, a tak si Barbora pečlivě hlídala výslednou podobu písně, aby zněla přesně tak, jak si přála.

„Původně měl píseň nazpívat někdo jiný, ale tam jsme se neshodli na představě, neboť můj záměr byl takový hluboce věřící a nechtěla jsem, aby se díky aranžmá stalo z písně jedno veliké hudební klišé, to nemám ráda. Jsem velmi šťastná, že jsem opět našla sílu to oživit, a Devloro upravit pro moje kolegy, Richarda a Michaelu, kteří ji krásně nazpívali,“ dodala Barbora.

Ta je autorkou nejen hudby, ale i romského textu, ačkoliv není rodilou mluvčí. „U nás se doma romsky nehovořilo. Naučila jsem se až s pomocí mých přátel, kteří hovoří romsky velmi dobře. Proto také, když napíšu nějaký romský text, ho s nimi konzultuji. Toužím všem dokázat, že romština je krásný jazyk, kterým se dá všechno vřele vyjádřit,“ vysvětlila pro Romea.cz Botošová.

Text písně:

Barbora Botošová je vnučkou legendárního romského primáše Jána Berkyho Mrenici a patří mezi nejvýraznější hudební osobnosti slovenské world music, která propojuje prvky různých hudebních žánrů a kultur mnoha národů. V roku 2019 vydala svoje debutové album Colors of my Soul, na kterém hostovali skvělí zahraniční hudebníci, například bulharský klavírista Zhivko Vasilev či srbský akordeonista Marko Kukobat z Belehradu. Ke skladbám Láska z majera, Romano Bašavel a Znovuzrodenie natočila i videoklipy.

