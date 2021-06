Videoklip připomínající hrůzy v Letech u Písku získal ocenění Videoklip roku!

Záběr z klipu Ostny v dlani (FOTO: Repro Youtube.com)

Videoklip rockové skupiny DROM „Ostny v dlani“, jehož stejnojmenná píseň odkazuje na utrpení Romů internovaných za druhé světové války v Letech u Písku, získal v rámci 20. ročníku Českých výročních rockových cen BŘITVA ocenění „Videoklip roku“.

TEXT PÍSNĚ Nad Lety mraky

Odcizením skrápí

Vrazi jsou tu taky

Děti se nevrátí Košilka a tetování

Na věčnost

Mít ostny v dlani Dlouhé jsou dny

Mrzká přání

Bez kytic

Pro umírání Milo jiro pal tute rovel (moje srdce pro tebe pláče)

Více jak osmiminutový videoklip byl natočen v ústeckých Předlicích a hlavními jeho protagonisty jsou předlické romské děti. Ty společně s dospělými herci a temnou písní navozují velmi tíživou atmosféru, zvláště detaily utrápených obličejů romských dětí jsou výmluvné a působivé... To vše podtrhuje strohý, ale výstižný text:

Autorem scénáře a zároveň kameramanem klipu je Jan Škop, který spolupracoval na celovečerních filmech Hany a Maturita. Je držitelem mnoha ocenění v oblasti fotografie a oblasti filmu, například nejlepší studentský film v prestižní Letní filmové škole za snímek Vilma nebo Silver Lion z Cannes za video kampaň LGB Avatars.

„Přemýšlím, co stojí za úspěchem toho videa a myslím, že je to hlavně absolutní volnost při tvorbě, kterou mi kluci z DROM dali. Moc jim za to děkuji! Není to tak běžné, většinou za vámi přijde kapela a má už hotový scénář a ví přesně, jak by video mělo vypadat,“ píše na svém facebookovém profilu Jan Škop.

České výroční rockové ceny BŘITVA jsou anketou hudebních odborníků, která je zaměřená především na rock, hard rock, metal, hardcore, punk, crossover a další tvrdší až extrémní rockové odnože. Letošní ročník byl již jubilejním dvacátým v pořadí.

VIDEO