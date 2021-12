Jan Cina se stal vítězem taneční soutěže StarDance 2021

Jan Cina a Adriana Mašková (FOTO: Repro Česká televize)

Vítězi letošního ročníku taneční soutěže StarDance, který vysílala Česká televize se stali Jan Cina a Adriana Mašková. O titul bojovali i farářka Martina Viktorie Kopecká s Markem Dědíkem a krasobruslař Tomáš Verner s Kristýnou Coufalovou.

Cina s Maškovou ve finále zatančili svůj vůbec první tanec ve StarDance cha-chu, tango, freestyle a jako svůj nejlepší tanec si vybrali paso doble. Za poslední dva jmenované tance získali od poroty čtyři desítky, za cha-chu dvě desítky a dvě devítky, ale hlavně získali hlasy od diváků.

"Milá, má paní, tobě děkuju za to, že jsme to spolu prožili a přežili a pamatuji si na ten moment, kdy jsme si řekli na začátku, že si to chceme hrozně užít, a že ta radost je hrozně důležitá, a že se to povedlo, děkuji ti, mám tě hrozně rád," děkoval Jan Cina své tanenčí partnerce a plakal dojetím.

Porota vysoce hodnotila talent i energii třiatřicetiletého Ciny, který je například nositelem Českého lva za hlavní roli v seriálu Herec z roku 2020, objevil se také v pohádkách Čertí brko nebo Slíbená princezna.

VIDEO

Český herec, dabér, moderátor, zpěvák a tanečník s romskými kořeny Jan Cina pochází z Prahy. Již v mateřské škole se u něj začal projevovat herecký talent, kterým bavil své spolužáky. Honzovi rodiče byli amatérští divadelní herci a hned od začátku jeho nadání rozvíjeli a podporovali. Na základní škole ho jeho dětský sen stále neopouštěl, a tak začal navštěvovat základní uměleckou školu. Zkušenost z jeho prvního filmu Smradi režiséra Zdeňka Tyce jej ovšem od jeho vysněné profese spíše odradila, protože zjistil, že stát se hercem nebude rozhodně procházka růžovým sadem. Z tohoto důvodu se začal ubírat jiným směrem a o herectví se pomaličku přestal zajímat.

Při výběru střední školy sehráli hlavní roli jeho rodiče, kteří nechtěli promarnit Honzův herecký talent a nasměrovali jej na Pražskou konzervatoř, kde vystudoval hudebně-dramatický obor. Následovalo studium DAMU na katedře alternativního a loutkového divadla pod vedením režisérského dua SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský).

V roce 2019 by nominován za představení Malý princ na cenu Thálie v kategorii Muzikál. Diváky zaujal v roce 2016 v televizním seriálu Pustina a ve stejném roce v druhé řadě soutěžního televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde fenomenálně ztvárnil operní pěvkyni Montserrat Caballé a další interprety (Madonnu, LMFAO, André 3000, Johny Legend, Naďu Urbánkovou, Green Day). Soutěž vyhrál a šek na 150 000 Kč předal Mobilnímu hospici Ondrášek. Podporuje například iniciativu Jsme fér, Muzeum romské kultury nebo nakladatelství romské literatury Kher.

VIDEO