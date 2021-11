Klavírista, skladatel a improvizátor Tomáš Kačo vystoupí v Rudolfinu a v rodném Novém Jičíně

Tomáš Kačo

Světově úspěšný klavírista, skladatel a improvizátor Tomáš Kačo vystoupí v Novém Jičíně. Během adventu ve svém rodišti odehraje vánočně laděný koncert. Bude to poprvé, co umělec vystoupí v rodném městě od doby, kdy se po studiích slavné školy soudobé hudby Berklee College of Music v Bostonu usadil v USA. Médiím to dnes za organizátory řekla Silvie Marková.

Kačo vystoupí v Beskydském divadle 14. prosince. V klavírním recitálu připraveném pro Nový Jičín zaznějí skladby z jeho debutového alba My Home a autorské variace vánočních koled.

Kačo, který počátkem března 2019 získal moravskoslezskou Cenu Jantar za rok 2018 v kategorii interpret roku, patří mezi nejúspěšnější tuzemské klavíristy současnosti. Romský umělec pocházející z Nového Jičína koncertoval mimo jiné ve vyprodané Carnegie Hall.

Do konce roku v Česku vystoupí dvakrát. Kromě Nového Jičína se představí i v Praze, 11. prosince zavítá do Dvořákovy síně Rudolfina.

"Za dob studií v Praze jsem do Rudolfina chodil často a velmi rád, a vždy jsem měl k tomuto místu velkou úctu. Bez nadsázky povazuji svůj sólový debut v Rudolfinu jako 'dream come true' - splněný sen,“ říká s úsměvem Tomáš Kačo.

Do České republiky se pak Tomáš Kačo vrátí až v červenci příštího roku, kdy vystoupí po boku PKF - Prague Philharmonia na slavnostním koncertě u příležitosti zahájení českého předsednictví Evropské unie. Přímo pro tuto příležitost komponuje novou skladbu, kterou pojmenoval Stronger than yesterday, tedy Silnější než včera.

Hudbu Tomáše Kača označují kritici za žánr “sui generis”, natolik je jeho způsob propojení klasické, jazzové a tradiční romské hudby originální. Jeho cesta od bazarového rozladěného pianina v novojičínském bytě tradičně velké romské rodiny za klaviaturu koncertního Steinwaye v plné newyorské Carnegie Hall má rysy amerického snu. Je za ní ale, kromě potřebné trochy štěstí, zejména píle, pracovitost, zvídavost a odvaha.

Po konzervatoři v Ostravě a HAMU v Praze završil svá studia absolutoriem na Berklee College of Music v USA. Debutové album symbolicky nazvané „My Home“ vydal v roce 2018. Následovala série pěti singlů postupně vydávaných v prosinci loňského roku, symbolicky v termínech rušených koncertů během pandemie.

Tomáš Kačo komponuje i aranžuje hudbu pro sbory a orchestry, ale věnuje se i filmové hudbě. Je vyzdvihována jeho schopnost pohlížet na zavedená témata nově, je často označován jako „The opener“.

Koncertuje v USA i v Evropě, vedle newyorské Carnegie Hall se může pochlubit například koncerty v Kennedyho Centru ve Washingtonu či Metropolis Performing Arts Centre v Chicagu.

