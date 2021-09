Silný příběh: Romské děti z Luníka IX rozplakaly porotce soutěže Česko Slovensko má talent

Pěvecký sbor z košického sídliště Luník IX Devjatkakare čhave neboli Děti z Luníka IX v soutěži Česko Slovensko má talent (FOTO: Prima TV)

Slzy v očích měli porotci soutěže Česko Slovensko má talent po vystoupení pěveckého sboru z košického sídliště Luník IX Devjatkakare čhave neboli Děti z Luníka IX. V pátečním díle se ukázalo, že soutěž má mnohem hlubší dosah, když všichni porotci do jednoho ocenili dětský sbor a poslali ho do dalšího kola.

Dětský sbor, který vznikl teprve před dvěma lety, se snaží bořit předsudky a ukázat lidem, že děti z Luníka IX nejsou nijak špatné, právě naopak. "Naše děti dělají čest Luníku IX," řekl jejich vedoucí.

VIDEO

Po vystoupení dětí vybuchl v Expo aréně v Bratislavě dlouhý bouřlivý potlesk ve stoje a porotci jen stěží zakrývali slzy dojetí.

"Je to úžasný, trávit ten čas tímto způsobem, něco se naučit, mít kamarádství na život a na smrt," řekla dojatá Marta Jandová.

"Důležitější než to, jak to děláte, je, co děláte. Protože stále žijeme v zemi, kde sociální mobilita a prorážení skleněných stropů jsou tabu,“ řekl nadšený Jaro Slávik, podle kterého bylo sice na vystoupení znát, že sbor existují pouze dva roky, ale jejich poselství je zásadnější.

"Nenávist, strach, nesetkáváme se s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem vyčlenění jenom kvůli tomu, že se narodili jinde než v Bratislavě a že mají tmavší pleť," dodal Slávik.

Moderátorka pořadu a manželka rapera Rytmuse pak pod dojmem slavících dětí na závěr dodá: "Jestli jsem doteď neznala pravou podstatu Talentu, myslela jsem si, že se hledají jenom talenti, tak jsem pochopila, že to může mít o dost hlubší odkaz."

Česko Slovensko má talent je česko-slovenská talentová show, která se každý pátek vysílá na české stanici Prima a slovenské stanici JOJ. Jedná se o show, ve které soutěží zpěváci, tanečníci, kouzelníci, komici a další umělci různých věkových kategorií o peněžní a další možnou výhru. O výherci stejně jako v jiných talentových soutěžích rozhodují diváci.