Tomáš Botló, Refew nebo Natálie Kuchárová. Třetí červencovou sobotu se trmickým parkem opět rozezní zvuky romské hudby

Rytmus na Různobarevném festivalu v Trmicích (FOTO: Romano jasnica)

Jeden z tradičních romských festivalů na Ústecku Různobarevný festival přivítá návštěvníky již 16. července 2022 od 12.30 hod, kdy odstartuje již jeho jubilejní 15. ročník. Různobarevný festival pořádá trmický spolek Romano jasnica a první ročník uspořádal už v roce 2004.

„Když jsme roce 2004 společně s paní Evou Bajgerovou, Margitou Cichou a Martinem Bajgerem připravovali první ročník, neočekávali jsme, že v průběhu let si festival získá na tak velké popularitě a a stane se z něj tradiční a očekávaná kulturní akce, kterou navštíví několik tisíc diváků," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz jeden z pořadatelů a zástupců spolku Martin Cichý s tím, že trmický spolek těší, že si v průběhu let festival získal své místo mezi kulturními akcemi, který je pro pořadatele současně velkou výzvou, zvyšovat profesionální úroveň celé akce a připravit pro návštěvníky lákavý a pestrý program.

Letošní Různobarevný festival spolek pořádá po tříleté pauze z velké části způsobené pandemií koronaviru.

"Formát festivalu zůstává stejný, festival stavíme doslova na zelené louce," popsal s úsměvem Cichý. "Během několika dní v areálu trmického parku vyroste zázemí festivalu, které je schopno pojmout až tři tisíce návštěvníků," dodal.

Programově se festival rovněž příliš neliší od jeho předchozích ročníků. Část programu je jako již tradičně věnována dětem a mládeži, tedy dětským romským tanečním souborům, které do zahájení festivalu vdechnou tu správnou atmosféru a samozřejmě také ujištění, že romská kultura se předává mezi generacemi dál.

Podobně jako v předchozích letech se na festivalu představí celá řada romských interpretů z České republiky i ze Slovenska, a nebude chybět i několik mladých začínajících hudebních interpretů, kterým chtějí dát pořadatelé rovněž prostor

Na festivalu se vystoupí Tomáš Botló a Drahoslav Bango, Refew, slovenští Maťo Kamaro, Cico band a René Rendy, Ondrej Ferko a Ondra Gizman ml., z místních kapel pak Duell Trmice, D-familias a Natálie Kucharová, The Roma Band, finalista soutěže „Miri Gili“ Julius Hudy a finalista soutěže „Ústecko má talent“ Ines Joniová.

"Chybět nebudou atrakce pro děti a dobré občerstvení je samozřejmostí, očekáváme rovněž překvapení pro návštěvníky," dodal pro zpravodajský server Romea.cz Martin Cichý.

Nepřehlédnutou tváří a osobností festivalu bude i Richard Samko, redaktor České televize, který bude festival již tradičně uvádět.

"V Česku se ročně uskuteční stovky festivalů. Ne všechny však mají pevný základ, těší se velkému zájmu a oblibě. Různobarevný festival v Trmicích toto všechno má. Ba, co víc, má i obrovské srdce. Neříkám to, protože tento festival už 10 let moderuji, ale říkám to, protože sem jezdí lidé a kapely, kteří festival dělají jedinečným a vzácným. Říkám to také protože, pokud bych festival nemoderoval, byl bych tam jako první návštěvník," řekl Richard Samko a dodává: "Aven Trmicate!"

Festival se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších.