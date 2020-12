AUDIO: V čase předvánočním vznikla romská rozhlasová hra nazvaná Vánoce Sáry Kaľi. Poslechněte si ji!

V městečku Saintes Marie de la Mer na jihu Francie se každoročně koná tradiční pouť k uctění Kali Sáry. (FOTO: Wikimedia Commons)

V čase předvánočním vznikla romská rozhlasová hra nazvaná Vánoce Sáry Kaľi. Je profesionálně nahraná a zpracovaná. Autorka scénáře Ruth Jochanan Weiniger se inspirovala romskou legendou o Sáře Kaľi, kterou vtělila do vánočního příběhu.

Hru pod režií Venduly Gutové nahráli romští aktivisté Ivana Magda Farahani, Jozef Miker a členové rokycanského souboru TESCO (Talentované Evangelické Skromné Církevní Osobnosti).

"Napsala jsem to před lety na podnět Mikiho Vymětala (evangelický farář Mikuláš Vymětal - pozn. fk). Je až trochu legrační, když Židovka píše vánoční hru na romské téma, ale stalo se. Tehdy se mi vtírala paralela mezi rodinou, ktera nemůže najít nocleh a obchodem s chudobou na ubytovnách. Bohužel je to stejně aktuální i dneska. No a líbí se mi postava Sáry Kali, tak tam nesměla chybět. Jenom v té hře není taková ta mladá-krásná-úspěšná, dokonce možná ani moc chytrá, ale má určitou sílu, kterou je důležitá pro všecky," řekla serveru Romea.cz autorka scénáře Ruth Jochanan Weiniger.

Podle ní je obdivuhodné, co z jejího scénáře dokázal udělat soubor, který hru nastudoval. "A měli na to fakt šibeniční termín, snad jen tři neděle. Včera jsem si to pustila a nestihla zírat," dodala Ruth Jochanan Weiniger.

Známého aktivistu z Teplic Jožku Mikera jsme zastihli při rozdávání dárků potřebným. Ve Vánocích Sáry Kaľi hraje příznačně svatého Josefa. "Ta hra je vynikající. Je pojata moderně, což se mi při prvním čtení scénáře moc nezdálo, ale potom jsem byl nadšený, jsem moc rád, že jsem v ní mohl účinkovat," řekl Miker serveru Romea.cz.

Ve Francii každoročně probíhá tradiční pouť Kali Sára. Je pojímaní jako oslava patronky Romů svaté Sáry. Festival se koná ve vesnici Saintes Marie de la Mer na jihu země, kam každý rok zavítají desítky tisíc Romů z celé Evropy.

Socha svaté Sáry, která je jinak uschována ve sklepních prostorách kostela Notre-Dame-de-la-Mer, je v průběhu ceremonie umístěna na podstavec propletený květinami, jež nese na ramenou několik Romů za přítomnosti romských strážců na bílých koních až ke břehům Středozemního moře. Tam je ponořena do vody a poté odnesena zpět do kostela. To vše za doprovodu romské hudby a zpěvu.