V Kampusu Hybernská se bude promítat dokumentární film LETY. Následovat bude debata s Renatou Berkyovou

Předvolební kampaň před říjnovými volbami do Senátu se začíná pomalu rozjíždět. Kandidát ODS v obvodě Kolín Michal Zapletal zaútočil billboardy na Cyrila Kokyho, který kandiduje za Pirátskou stranu. Zapletal si na svůj billboard dal heslo "Do senátu soukromníka místo úředníka." Narážel na to, že právě Koky se identifikuje jako zkušený úředník na Středočeském krajském úřadě.