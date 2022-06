V Liberci v sobotu vyvrcholí Týden Romů Melodia. Letos se organizátoři zaměřili na emancipaci romských žen

V úterý 21. 6. 2022 proběhl zahajovací koncert Týdne Romů Melodia na libereckém náměstí Dr. Edvarda Beneše. (FOTO: Iveta Bílková)

V Liberci v sobotu vyvrcholí Týden Romů, série koncertů a setkání, které organizují místní Romové ze spolku Comunités. V kulturní rovině se zaměřuje na posílení postavení Romů ve společnosti a rozvoj jejich kultury. Druhá linie akce je osvětová, zasazuje se o formování obrazu, jakým neromové Romy vnímají. Snaží se vytvářet podmínky pro společné porozumění a soužití prostřednictvím pozitivních kulturních zážitků.

"Je to o kultuře, umění a hudbě, emancipaci, ale také o společném setkávání, pozitivních zážitcích a dialogu různých kultur," shrnují organizátoři ze spolku Comunités ideu celé akce.

Zahajovací koncert proběhl v úterý na libereckém náměstí Dr. Edvarda Beneše.

"Byla tam strašně dobrá nálada a zahajovací koncert se povedl. Lidé se neuvěřitelně bavili, bylo to úplně parádní. Přišlo i hodně neromů a to bylo vlastně i naším cílem," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Jan Kanaloš, předseda spolku Comunités.

Týden Romů však není jen hudba a koncerty. Ve středu proběhl seminář Etnické menšiny v ČR a ve čtvrtek setkání zaměřené na emancipaci romských žen v komunitě.

"Chceme dát prostor k diskuzi k aktuálním tématům, které se týkají Romů. To znamená popovídat si o tom co se daří a co se nedaří, jaké je soužití. Zároveň však chceme otevírat další témata. Letos je to například postavení žen v romské komunitě," dodal Jan Kanaloš.

Velmi důležitou součástí celé akce je podle Kanaloše zapojení samotných Romů do příprav akce a její realizaci tak, aby se na rozvoji a udržení své kultury sami podíleli.

Velké finále celé akce přijde v sobotu 25. června 2022. Od 14 hodin se v jabloneckém Eurocentru představí zajímavé kapely, umělecká tělesa a finalistky Queen of Romany.

"Queen of Romany navazuje na letošní téma romských žen. Chceme i v těch mladších dívkách podnítit aktivitu, aby se zajímaly, aby se vzdělávaly, aby spolupracovaly, ale aby si i rozšiřovaly své dovednosti, aby se dokázaly někam posunout," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Jan Kanaloš s tím, že název je inspirovaný názvem druhého alba Věry Bílé, která dokázala romskou hudbu posunout na vrcholnou úroveň.

Týden Romů pak vyvrcholí v sobotu od 20 hodin slavnostním galavečer v Severočeském muzeu v Liberci. Večerní soaré doprovodí hudbou Robert Ferenc a dojde i na ocenění romských osobností.