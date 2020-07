VIDEO: Jaroslav Parči dnes uvede nový videoklip k singlu Stejně, jako já.

Dnes bude mít premiéru nový videoklip k singlu Jaroslava Parčiho Stejně, jako já. Nový singl s videoklipem uvede Jaroslav Parči v 18hodin v restauraci Bar Paragraf ve Slivenci osobně a v 19 hodin se spustí videoklip na youtube. ROMEA TV Vám přináší reportáž z natáčení videoklipu.

Jak říká sám autor textu a zpěvák Jaroslav Parči, píseň je o jeho dětství a plnění dětských snů.

"Nejdříve jsem oslovil hudebního producenta Zdeňka Hrubého, aby mi složil hudbu k novému singlu. Poté se postupně pracovalo na konkrétní podobě, krok za krokem. V singlu se postupně prolínáme mým životem, mým dětstvím. Ta píseň bude o mě, o tom prožitku, o tom pocitu," řekl Jaroslav Parči pro ROMEA TV.

Malého Jaroslava Parčiho ztvárnil ve videoklipu Petr Husár, který byl vybrán na základě veřejného castingu.

"Čekal jsem od Petra nějakou nervozitu, nebo strach z kamer, protože nemá vůbec žádné zkušenosti s natáčením. A on to zvládl, úplně s přehledem. Zahrál si po boku muzikálové herečky Hany Sršňové. Opravdu mě překvapil, jak to zvládl. A aniž bych to věděl, Petr dostal šanci si splnit svůj sen, protože mi poté sdělil, že by chtěl být hercem," dodal Parči pro ROMEA TV

Jaroslav Parči zpěvák, muzikálový herec, moderátor a skladatel, se poprvé veřejnosti představil jako semifinalista soutěže Česko hledá Superstar 2006. Od té doby na sobě pracuje a snaží se svému publiku stále přinášet něco nového v podobě svých autorských projektů.