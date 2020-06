VIDEO: Letošní Khamoro bude rozděleno do více částí, nebude chybět tradiční flamenco, balkánský dechový orchestr ani gypsy jazz

Světový romský festival Khamoro letos neproběhne v jednom týdnu, ale je rozdělen do několika akcí. Kvůli opatřením spojených s šířením onemocnění COVID-19 museli organizátoři původní program upravit a přesunout. Je rozdělen do několika akcí, které proběhnou od června do listopadu. Některé z nich se uskuteční online. První romské internetové televizi ROMEA TV to sdělila v rozhovoru produkční festivalu Khamoro Inka Jurková.

22. ročník festivalu byl v pondělí zahájen výstavou Emílie Rigové, Revive/Purano Hangos (Oživení starých hlasů) v galerii ArtivistLab. Další nejbližší festivalovou zastávkou bude koncert Praha Žije Hudbou, kde vystoupí David Kraus & Gipsy Brothers. Koncert se uskuteční v sobotu 27. června v pražské Kotvě a celý program bude streamován přes internet.

"Další část programu proběhne v září, kdy se uskuteční gypsyjazz koncerty, které bývají každoročně v rámci Khamora," řekla v rozhovoru pro ROMEA TV Inka Jurková z organizace Slovo21.

Program bude dál pokračovat v listopadu, ale prozatím nejsou známa konkrétní data koncertů a akcí.

"Bohužel se nám nepodařilo vše uskutečnit v jednom týdnu. Je to i kvůli obavám, že bychom v září nemohli přivést tolik zahraničních hostů. Takže zbytek programu směřujeme až na listopad a konkrétní data ještě hledáme," dodal Inka Jurková.

Podle se v listopadu diváci a psoluchači mohou těšit na další umělce, kteří předvedou tradiční flamenco, balkánský dechový orchestr a profesionální tanec.

"Určitě bude flamco. Letos jsme chtěli Khamoro zaměřit na tanec a tak to také částečně zůstane. Přivezeme Sevíjskou taneční školu. A určitě nebude chybět ani tradiční balkánská dechovka," sdělil Inka Jurková.

Podle pořadatelů z organizace Slovo 21 představuje Khamoro největší romský festival na světě. Praha ho hostí od roku 1999 a v posledních letech ho ročně navštíví zhruba 10 tisíc lidí.