VIDEO: Mladý romský tým Miri Fajta natočil za 48 hodin krátký film Julie a zvítězil v soutěži 48 Hour Film Project Brno. Bude bojovat o účast na festivalu v Cannes

Vítězný tým soutěže 48 Hour Film Project Brno 2020 Miri Fajta (FOTO: Vladimír Jalč)

Ocenění Best Film of 2020 v rámci soutěže 48 Hour Film Project Brno získal film Julie, který natočil mladý romský tým Miri Fajta pod vedením Robina Strii. Film bude reprezentovat Brno na celosvětovém festivalu Filmapalooza 2021.

Filmový festival má v názvu 48 Hour, tedy 48 hodin, protože na výrobu celého filmu jsou pouhé dva dny. Tvůrci musí napsat scénář na vylosované téma, natočit film a realizovat kompletní postprodukci a fyzicky ho předat pořadatelům. Každý z týmů musel do filmu navíc zařadit určitou větu, rekvizitu, postavu a další prvky.

Tým Miri Fajta si vylosoval film de Femme - film s ženskými tématy. "Scénáristický tým ve složení Nick Budai, Robin Stria, Julie Dinková a Ludmila Přichystalová dlouho neváhal. Hned jsme věděli, jaká témata tam musí být," popsal pro Romea.cz Robin Stria vznik krátkého filmu, který se věnuje domácímu násilí.

"Je jedno jaké je člověk národnosti, jestli je žena Romka, Češka nebo kdokoliv jiný. Ženy na celém světě by měly vědět, že domácí násilí je něco, o čem by se mělo mluvit nahlas. I když mohou mít členové minoritní komunity obavy z toho, že se bude říkat: ´Jo, tak oni si za to mohou sami´ nebo, že to obraz Romů ve společnosti ještě zhorší, a že o tom média budou špatně psát. My jsme se rozhodli, že je pro nás toto téma důležité a chceme na soutěž, kde se divák často směje, přivést něco vážného," dodal Stria.

Cenu za nejlepší herecký výkon navíc získala hlavní představitelka Julie - Julie Dinková. "Celé drama, které vzniklo, podtrhl výkon Julie, o které jsem jako režisér naprosto přesně věděl, že tuto opravdovost v sobě má. I když předtím před kamerou nikdy nebyla," řekl pro Romea.cz Robin Stria.

Tým Miri Fajta zvolil černobílé zpracování pro dokreslení hloubky a co nejméně dialogů. "Celkově mohu říct, že jsme velmi překvapeni, po rozhovorech s porotci a ostatními, že jsme dokázali tak velkou, hlubokou a vážnou věc zpracovat s důstojností, opravdovostí a syrovostí, která tam z podstaty věci je," uvedl Stria.

Na natáčení se podílel mladý tým. Štefan Fery, jako asistent kamery, Franceska Šestáková, jako herečka a maskérka a Štefan Bendig ve vedlejší roli.

"Za celý tým, jsem moc šťastný, že jako první romský tým v dvacetileté historii soutěže máme možnost jet na Filmapalooza a soutěžit o postup mezi dvanáct TOP filmů na světě, které pojedou do Cannes. Na cestu na Filmapalooza si ale budeme muset nějak našetřit, nebo najít nějakého vhodného sponzora. Díky všem, co nás v tomto počinu podporovali," dodal na závěr pro Romea.cz Robin Stria.

