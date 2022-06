VIDEO: Soubor Trajo z Rokycan odehrál premiéru divadelní inscenace Djelem, Djelem o emigraci do Anglie

Rokycanské amatérské romské divadlo Trajo (Život) (FOTO: Slovo 21)

V pondělí proběhla v rámci Světového romského festivalu Khamoro premiéra divadelní inscenace Djelem, Djelem. Pod režijním vedením Kateřiny Volánkové ji odehrál amatérský soubor Trajo (Život) z Rokycan v divadel D21.

"Jsou to skuteční romští amatéři, ovšem, nikoliv výkony, ale tím, že za to nemají žádné peníze, kteří připravili autorské představení, které je o migraci do Velké Británie," řekl pro zpravodajský server Romea.cz Vojtěch Lavička.

Divadlo Trajo vzniklo v září loňského roku na popud romské spisovatelky Ilony Ferkové.

"Přišla za námi a řekla, že by rádi v Rokycanech založili divadlo, tak jako to bylo dříve v šedesátých a sedmdesátých letech," řekla pro zpravodajský server Romea.cz Claudie Laburdová z organizace Slovo 21, která festival Khamoro pořádá.

"Oslovili jsme Kateřinu Volánkovou, režisérku, které Ilona Ferková převyprávěla svůj příběh o emigraci do Anglie, přepsali ho do scénáře a vzniklo moc hezké představení," dodala Laburdová.

Pondělní premiéru vidělo v divadle D21 více jak sto diváků.

