Vnučky Charlese Chaplina odhalují romský původ jejich dědečka: Byl hrdý na to, že je Rom, ale přehlíželo se to

Charlie Chaplin (Koláž: Romea.cz)

Sestry Carmen a Dolores Chaplinovy prozkoumávají romský původ svého dědečka Charlese Chaplina v chystaném celovečerním dokumentu „Charlie Chaplin. A Man of the World“. První ukázky představily na filmovém festivalu BCN Film Fest, který se právě nyní koná v Barceloně.

Je to poprvé, kdy se rodina Chaplinových do takové míry podílí na filmu o Charlie Chaplinovi autorsky i producentsky. Dokument podle nich „radikálně reinterpretuje Chaplinovo dílo z romské perspektivy a touto optikou zkoumá pronásledování Romů“. Zaměřuje se totiž na romské kořeny filmové legendy Charlieho Chaplina, okolnosti jeho narození a období dětství či jak se romství promítlo do jeho umělecké tvorby. Film tak nabízí nový a jedinečný pohled na Chaplinův život a filmy a zároveň oslavuje romskou kulturu.

Sám Chaplin se ve své autobiografii netajil, že jeho otec byl napůl Rom, stejně jako jeho matka. Chaplin neměl rodný list, uvádí se, že se narodil 16. dubna 1889 v Londýně. V nočním stolku byl po jeho smrti v roce 1977 nalezen dopis, který mu adresoval romský pisatel. Líčí v něm noc, kdy se měl Chaplin narodit v romském táboře, v karavanu v Black Patch Park ve Smethwicku ve středozápadní Anglii.

Dopis objevila dcera Victoria Chaplinová, její bratr Michael Chaplin se zamýšlí: „Můj otec dostal tisíce dopisů z celého světa. Proč by si ho nechával, pokud pro něj něco neznamenal?"

"Velmi dobře si uvědomoval své romské kořeny a řekl o nich mému otci a svým dalším dětem. Bylo to něco, na co byl hrdý, ale přehlíželo se to,“ řekla Chaplinova vnučka Carmen časopisu Variety na filmovém festivalu v San Sebastianu v roce 2019, kdy sestry vznik dokumentu oznámily.

Obě přiznávají, že nápad natočit dokument se zrodil „z dědečkovy vášně hledat své romské kořeny“, která se přenesla i na jejich otce Michaela. Ten sice „v 16 letech odešel z domova, ale celý život si ke svému otci uchoval hluboký cit.“

„Dědeček se narodil v sešněrované viktoriánské době, zatímco můj otec byl vychován v atmosféře let šedesátých. Navzdory rozdílům ve vzdělání spolu však sdíleli zájem pátrat po svém romském původu. Bylo to nakažlivé,“ vzpomíná Dolores Chaplinová a vysvětluje, že „dokument zkoumá romské kořeny Chaplinových prostřednictvím Michaelova svědectví, které tvoří jednotící linií dokumentu.“ Ve filmu budou hovořit i jeho další sourozenci a objeví se v něm dosud nepublikované snímky z rodinného archivu či reinterpretace Chaplinovy tvorby.

Spoluautorka scénáře a režisérka Carmen Chaplinová se domnívá, že romské kořeny vysvětlují, společně s dalšími faktory, Chaplinův smysl pro identitu a vytvoření jeho nejznámější postavy Tuláka stejně jako jeho odpor k Hitlerovi: „Když řeknete Romům, že Charlie byl Rom, odvětí ‚zjevně‘. Poznávají to v jeho smyslu pro humor, způsobu vyprávění příběhu, tragikomice v jeho filmech a hudbě.“

Na barcelonském festivalu dále uvedla, že její dědeček „je jedním z géniů kinematografie, který stál při jejích počátcích a obohatil ji o mnoho režijních a dramaturgických postupů, výrazové a technické prostředky, například o speciální efekty,“ a že „jeho způsob vyprávění příběhů představoval pro film obrovský přínos.“

Podle její sestry Dolores Charles Chaplin inspiroval řadu umělců a jeho filmy nikdy nezestárnou, protože jsou stále velmi moderní a nadčasové, což dokazují reakce publika, které se při sledování filmů jako Moderní doba nebo Kid dodnes směje a pláče. Jasným příkladem této nadčasovosti je fakt, že „závěrečný projev Diktátora je jednou z nejžádanějších scén, kterou dokumentaristi vkládají do svých filmů.“

„Filmy Charlieho Chaplina jsou v současné době, kdy ve světě převládá separatismus a nacionalismus, tím, co lidi spojuje. Jsou němé, promlouvají však prostřednictvím emocí a humoru, které jsou univerzální,“ dodává Carmen Chaplinová.

