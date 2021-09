Září s Les Carrets: Fotografie stokrát jinak v Muzeu romské kultury

Deník života romských rodin - tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle - to zobrazuje výstava Muzea romské kultury Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret

Deník života romských rodin - tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle - to zobrazuje výstava Muzea romské kultury Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret. Na měsíc září navíc muzeum k této výstavě připravilo doprovodný program a zprostředkuje setkání a workshopy s umělci v rámci Festivalu francouzské kultury Bonjour Brno od 22. 9. do 26. 9. 2021.

"Třicet let společně navazují vztahy s Romy po celé Evropě, zejména pak na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a Ukrajině, a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají přirozené fotografie každodenního života. Claude a Marie-José se fotografováním zabývají více než 40 let," uvedla Bohdana Kuzmová Křepínská v tiskové zprávě Muzea romské kultury.

Za svůj život vystavovali v Irsku, Rumunsku, v bývalém Československu, Švýcarsku, Ukrajině a vydali nespočet katalogů a publikací.

U fotografií manželů Claude a Marie-José Carret není třeba rozlišovat, který z nich ji zachytil. Jejich tvorba je ve vzájemné symbióze, doplňuje se.

"Nikdy by mě, ani Marie­ Jo nenapadlo, že bude mít fotografie v našem životě tak výhradní postavení. Fotografování se pro nás stalo přímo životní nutností," uvedl Claude Carret. Nejen fotografování má v jejich životě výhradní postavení. Díky téměř každoročním návratům do stejných lokalit se stali svědky proměn života místních komunit, rodin či krajiny.

Výstava Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret v Muzeu romské kultury představuje kurátorský výběr fotografií.

Na výběru fotografií jsme spolupracovali dva odborní kurátoři. Adam Holubovský - předchozí kurátor fondu Fotodokumentace a já - etnoložka. Protože manželé Carretovi mají ve své sbírce mnoho zajímavých fotografií, které souvisejí s různými tradicemi a také náboženskými obřady, Adam mě k výběru a samotné tvorbě koncepce výstavy přizval," uvedla Eva Mazárová, jedna z kurátorek výstavy.

"Jde o cyklus černobílých fotografií seřazen v tematických okruzích, které na sebe volně navazují. Můžeme je pojmenovat jako země, víra, muzikanti, interiéry a poetika všedního dne. Během celé práce na výběru fotografií jsme sledovali v tvorbě Carretových latentní poetickou linku, které jsme se drželi a myslím, že se nám tím podařilo vytvořit cyklus, ze kterého je cítit intimitu momentů, kdy jednotlivé snímky vznikaly. Je v něm cítit to lidské, co do své umělecké práce autoři vložili. Zachycené jsou obrazy ze života romských rodin, kde se přímo promítá i přátelský vztah fotografů s fotografovanými," dodala Mazárová.

Atraktivní doprovodný program pořádají Muzeum romské kultury a Festival francouzské kultury Bonjour Brno za účasti manželů Claude a Marie-José Carretových.