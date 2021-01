Alena Gronzíková: Romové nemají šanci si pronajmout byt. Beznadějný příběh Ireny, která má doporučení od minulé majitelky, stálý příjem a poctivě pracuje

Na jaře Irena šila zdarma roušky, nyní nemá šanci si pronajmout byt... je totiž Romka (FOTO: Archiv autorky)

Když se mi známá Irena prvně zmínila, že si bude muset hledat nové bydlení, protože se majitelka bytu, který má v současné době v pronájmu, chce vrátit zpět do svého bytu, věděla jsem, že nebude jednoduché v Břeclavi najít pro ni a její dvě děti vhodné bydlení. Ale že to bude až takový oříšek, to jsem vážně nečekala.

Neměla vždy na růžích ustláno, ale vypracovala se, zařadila do společnosti, pracuje do úmoru i s malými dětmi. V nouzi největší, když přišla první koronavirová krize byla jednou z těch, které šily roušky pro potřebné v první linii, sousedy, přátele, známé v blízkém okolí.

Dnes je na pokraji svých sil, protože se jí nedaří najít pro svoji rodinu náhradní bydlení, ačkoliv má stálý příjem, našetřeno na kauci bytu, v rukou dobrozdání od majitelky současného pronájmu, že je spolehlivým nájemcem a všechny předpoklady, že bude dál vést řádný život občana, pokud jí to společnost dovolí.

V čem je tedy největší problém? V tom, že se jedná o romskou rodinu. Stačí zmínit v telefonu příjmení a sny o lepší budoucnosti jsou v tahu. „Nezlobte se, Romy nebereme, máme s nimi špatné zkušenosti, nebo si to majitel bytu nepřeje“ … Jen pro představu, jak se s nálepkou Roma žije, bych vám ráda zprostředkovala osobní vyprávění a zkušenost samotné Ireny.