Čeněk Růžička: Vím skoro jistě, že bych ani tříminutové, natož šestiminutové zakleknutí, hlavně kvůli stresu, nevydržel!

Čeněk Růžička (FOTO: ROMEA TV)

Nejsem účastníkem trestního spisu v teplické kauze a ani v ní nefiguruji jako svědek. Dovoluji si proto podělit s vámi o svůj pohled na věc.

S velkým zájmem jsem si prohlédl video, kde Rom Richard Samko ve spolupráci s instruktorem policie názorně vysvětluje jak probíhá ono tzv. zakleknutí v praxi a doufal jsem, že tisková konference mi dá odpovědi na otázky, které si v teplické záležitost kladu.

Musím konstatovat, že mě tiskovka moje pochybnosti nevyvrátila, spíše mě účastníci tiskovky utvrdili v přesvědčení, že zákrok policie adekvátní nebyl a spolu se zdravotním stavem měl vliv na smrti nebohého pana Tomáše. K tiskovce se jistě vyjádří jiní Romové.

Pokud jde o ukázku instruktora, ta byla přesvědčivá, avšak nevím jestli pán záměrně pozapomněl říci také něco o tom, co všechno zakleknutá osoba prožívá. Určitě by stálo za to, aby se k tomuto aspektu vyslovila nezávislá profesionální osoba, znalá zdravotních i psychických procesů zakleknutého.

Mám za to, že když policista použije proti pachateli donucovacích prostředků, informace o jeho zdravotním stavu logicky nemá. Tzv. zakleknutí v člověku vyvolává obrovský stres (kombinace strachu a rozčilení až vzteku), který může být spolu se slabým srdcem dotčeného příčinou smrti. Jak známo stres v člověku vyvolává enormní zvýšení krevního tlaku.

Na svém osobním příkladu se pokusím demonstrovat jak by to mohlo vypadat u mě. Nejsem nejmladší a moje srdce pracuje na 40%, tudíž se mi krev neokysličuje jak má. To má souvislost s mým špatným dýcháním, mám foukátko, kterým si dech vylepšuji a prášky na ředění krve. Nosím s sebou prášky na rychlé sražení krevního tlaku.

Vím skoro jistě, že bych ani tříminutové, natož šestiminutové zakleknutí, hlavně kvůli stresu, nevydržel. Proto je ono policií vychvalované zakleknutí pro člověka nebezpečné. Příkladů úmrtí při zaklekávání je dost na to, aby instruktoři zaklekávání policistům nedoporučovali.

V kombinaci s drilem, který policistům vštěpují, se z nich stávají nemyslící automaty, kterým se při zatýkání také zvýší krevní tlak a když je to navíc Romák, jako v těch Teplicích, policista může ztratit soudnost. A to je ten případ teplických policistů.

Samozřejmě u policie pracují i profesionálové, kteří dokáží správně vyhodnotit danou situaci. Jsem si jist, že by policie našla způsob jak dotyčného umravnit. V Teplicích zasahovali tři zdatní vycvičení muži a po spoutání rukou za záda v tzv. zakleknutí pokračovali. Být to soudní policajti, pan Tomáš mohl ještě žít...