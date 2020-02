František Kostlán: ČSSD kandiduje na Teplicku do senátu spolupracovníka neonacistů a komunistů

Status Jindřicha "Pinďi" Svobody, předsedy duchcovské DSSS, na facebooku.

V doplňovacích volbách do Senátu v Teplicích bude za ČSSD kandidovat starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Ten přitom v duchcovské radniční koalici dlouhodobě spolupracuje s neonacisty z DSSS a komunisty - kvůli tomu se od něj na počátku tohoto svazku v roce 2014 distancovalo tehdejší vedení ČSSD a zrušilo duchcovskou stranickou buňku. Po volbách v roce 2018 se však za tuto koalici postavilo i krajské vedení ČSSD, zatímco předsednictvo alibisticky mlčelo.

Po posledních komunálních volbách se našlo pár všímavců, kteří se pozastavili nad tím, že demokratické strany jsou ochotné vládnout na radnici společně s Okamurovou SPD (Kladno) - jen pro pořádek, jde o ODS, která při každých volbách svolává národ do šiku proti rudému nebezpečí, leč Okamurovci navazující na předválečný český fašismus jsou jí dobří.

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) oproti tomu nikomu nevadí. A to přesto, že koalice ČSSD, DSSS a KSČM vládne v Duchcově již druhé volební období. (Ve druhém období se přidala iniciativa Žijeme Duchcovem.) Pro nezasvěcené: DSSS je nástupnická organizace Dělnické strany, kterou v roce 2010 zrušil Nejvyšší správní soud jako neonacistickou a navazující na Hitlerův nacionální socialismus (nacismus). V DSSS jsou přitom stejní lidé, jako byli v DS, se stejnými politickými názory.

Plodná spolupráce = diskriminace Romů

Tato jistě plodná spolupráce přinesla mimo jiné i tzv. monitoring, při němž lezli sociální pracovníci a strážníci Romům i do bytů a buzerovali je tam, nebo vyhlášku namířenou proti Romům. Radním ze zmíněných stran vadilo, že Romové posedávají na veřejnosti – na zídkách, schodech apod., tak je za to začali pokutovat, právě tak třeba i za grilování na veřejném prostranství apod.

Mnozí Romové byli z Duchcova neustálým ponižováním vytlačeni, někteří odešli preventivně sami - a jak se později ukázalo, byl to od nich dobrý odhad.

Stejně znějící vyhlášky, které vydal Litvínov či Varnsdorf, zrušil v červenci 2017 Ústavní soud jako protiústavní. Litvínov pokutoval lidi sedící na schodech od domu apod. až pěti sty korunami. V Duchcově, Krupce, Bílině či Rotavě však vyhlášky platí dál, protože kvůli nim nikdo oprávněný nepodal k ÚS stížnost.

Příběh o Pinďovi a Hansovi

S kým tedy starosta Šimbera, kandidát sociální demokracie do senátu, v Duchcově vládne, pomineme-li protentokrát komunisty? Jeho spoluradním je Jindřich Svoboda, zvaný Pinďa, který začínal svou politickou kariéru na ulici a před soudem. Předsedovi duchcovské DSSS Svobodovi hrozilo dva až osm let ve vězení za podvod. Od teplického soudu nakonec odešel s tříletým trestem s podmínkou na pět let, protože se dohodl se státním zástupcem. „Neoprávněně jsem účtoval cestovní náklady, které souvisely s dojížděním do Thomayerovy nemocnice v Praze, kam jsem jezdil na chemoterapie,“ řekl Svoboda v rámci dohody před soudem. V Praze se léčil s rakovinou. Za dobu od dubna 2008 do února 2012 získal od VZP skoro 950 tisíc korun za cesty, které se buď neuskutečnily, nebo neměl nárok na jejich proplacení.

Pinďa se též horlivě zajímá o své spoluobčany, kterým jiní lidé říkají Romové. Jedním z průběžných výsledků jeho snahy bylo sdělení na facebooku: „Tak a konečně je to venku! Utajované video z napadení v Duchcově! Zmrdi černý! Vyvraždit je všechny! Jak dlouho to ještě budeme tolerovat? Navrhuji klidně Casanovský, je čas se sjednotit a dam jim už kurva co proto! Jdu se vyblejt a pak si du nabrousit nože...“ Jindy zase napsal, že už má zbraní na Romy připravených dost.

Pouhé výhrůžky smrtí jej však zanedlouho přestaly uspokojovat. Potřeboval akci. S kamarádem soukmenovcem z místní DSSS Janem Dufkem začal v Duchcově organizovat „občanské hlídky“ a protiromské demonstrace. Hlídky chodily po ulicích, mlátily a zastrašovaly své tmavší spoluobčany, takže ti pozvolna zmizeli z koupaliště i z centra města. A aby toho nebylo málo, pořádali duchcovští chlapci i mejdan pro nácky z celé země, pod krycím názvem demonstrace za klidný a bezpečný Duchcov, při níž se členové a příznivci DSSS dopouštěli násilí nejen na Romech, například místnímu strážníkovi vyrazili dveře a okno domu.

Příběh zmíněného Jana „Hanse“ Dufka je ještě údernější. I on zahájil svou kariéru před soudem. Hans byl odsouzen na rok a půl natvrdo za hajlování, nedovolené ozbrojování a - teď se podržte prosím - za zneužívání sociálních dávek. Dufka si již v jeho dřevních náckovských letech (když mu bylo 16 let) všimla Antifa. „Dufek… se podílel ve větší skupině na napadení skupiny Romů na Slovensku. Na náměstí slovenské Krupiny Romy nejdřív uráželi, hajlovali, vyhrožovali jim kulkou do hlavy a později je i fyzicky napadli,“ napsala Antifa ve svém prohlášení.

Po jedné z veřejných diskusí na duchcovské radnici v roce 2013 řekl Míra Brož z proromského sdružení Konexe Dufkovi a Svobodovi toto: „Opravdu pánové, každej ten (váš protiromský) pochod to zhorší a vyhrotí.“ Dufek mu odpověděl: „To je dobře, konečně ty lidi alespoň povstanou a vyvražděj je všechny.“

Duchcov je tak prvním českým dokladem, že neonacisté, komunisté a někteří údajní demokraté se mohou sbratřit, jsou-li po ruce Romové, na něž lze svést všechny bolesti města a neúspěchy radnice.

Koalicí s nácky k prosazování hodnot ČSSD

Po uzavření první koalice s DSSS v roce 2014 byla na popud tehdejšího stranického vedení zrušena duchcovská buňka ČSSD. Před volbami v roce 2018 však byla ve stejném složení obnovena. Špičky ČSSD k pokračování koalice s DSSS tentokrát alibisticky mlčely. Ministerstvo vnitra, které šéfuje předseda ČSSD Jan Hamáček, přitom o neonacistech z DSSS píše jako o "tradičních pravicových extremistech". To jsou ale paradoxy.

Nemlčel ovšem krajský předseda ČSSD Miroslav Andrt, podle nějž určitě není důvod stranickou buňku kvůli spolupráci s DSSS znovu rušit. „Místní organizace dokázala v čele s panem starostou Šimberou touto spoluprací s DSSS situaci v Duchcově uklidnit. Pan starosta Šimbera má naši plnou důvěru z hlediska prosazování hodnot sociální demokracie na komunální úrovni," uvedl Andrt.

Jak vidno, ani dnešní sociální demokracii, právě tak jako ODS, není žádný fašoun dost fašounský, když se potřebuje udržet u koryta. Kde tedy jsou ty tradiční politické strany, které nás mají zachránit před fašouny a populisty?