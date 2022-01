Emil Voráč: Šarvátky tzv. lajfkařů na Facebooku neustávají. Jak získávají své ovečky?

Emil Voráč (FOTO: Jan Tichý)

Bláhově jsem se domníval, že šarvátky vyvolávané tzv. lajfkaři skončily. A ono ne, ty jen tak neustanou, to jen já je dlouhou dobu nesleduji, ale uvědomuji si, že hloupost vládne světem a nelze ji vymýtit. I když lajfkaře nesleduji, nelze přehlédnout otázky od různých lidí, se kterými se člověk setkává. Lidé se mě vyptávají: "Slyšel jsi tamtoho, viděl jsi to live? A on říkal tohle a tamten si na tebe stěžoval a ona zase na neziskovky a vůbec."

Lidé jsou jimi zasaženi, jedni s nimi souzní, druzí ne, ale většina z těch lidí, co je sledují, jsou závislí, a to natolik, že svou závislostí na sledování „spasitelů“ omezují své rodiny, své ratolesti. Někteří dokonce své rodiny okrádají, protože přispívají na různé sbírky, i když na tom nejsou finančně dobře. Zdražování zasáhlo v současné době naprosto každého a ty domácnosti, které jsou dlouhodobě sociálně slabé, ještě více.

Tihle lidé jsou nejzranitelnější, neumí hledat a posoudit informace, a tak podléhají naléhání domnělého spasitele, který je sám závislý na darech, především finančních, a nemá vyřešený vlastní život. Možná proto je jim tak blízký, domnívají se, že s nimi sdílí stejnou životní zkušenost. Říká jim věci, které chtějí slyšet, a tak v něm vidí spásu. Je to však přesně naopak – spásu poskytují lidé, kteří domnělého spasitele podporují, či spíše udržují při životě. Vždyť spasitel většinou nepracuje a ani pracovat nebude. Proč také, když dárci jsou hluší a krátkozrací? Dárci se starají o jeho bydlení, platí za něj nájemné, živobytí, dokonce i o to, aby měl jejich spasitel vůz a v nádrži pohonné hmoty, aby měl co kouřit, a je potřeba zajistit i ošacení... No je toho dost, co musí druzí zaplatit, aby se mohl prezentovat jako "boss".

FENOMÉN TZV. LAJFKAŘŮ Významný fenomén live vysílání na sociální síti Facebook, který je populární především mezi chudšími Romy. Lajfkaři jsou romští influenceři, kteří ve svých častých vysíláních vyjadřují své názory na současné dění týkající se především Romů. Mezi lajfkaři dochází k různým hádkám, vzájemnému obviňování, protože nedílnou součástí jejich činnosti jsou i tzv. sbírky na pomoc různým Romům a Romkám. V této pomoci a ve sbírkách si totiž konkurují.

Jak si získávají tito lajfkaři, výběrčí dobrodarů a inovátoři žebrání své ovečky? Je to docela jednoduché, podobně jako rasisté označí někoho, kdo může za jejich zpackané životy, a slíbí těmto naivním důvěřivcům, že s ním zatočí podobně jako Zoro mstitel. Přesvědčí je, že má patent na řešení všech jejich problémů, a protože míří na lidi bez vzdělání a rozhledu, tak je ve své misi úspěšný. Dokonce natolik, že když je potřeba zaútočit na oponenty, tak tito lidé zcela zaslepeni nenávistí bez ostychu chrlí komentáře, které jsou daleko za mezí slušnosti, často i zákona.

Já zastupuji jednu z neziskovek spousty let. V současné době se věnují komunitní práci, ale v předešlých letech jsem byl poskytovatelem sociálních služeb, a tudíž tato neziskovka byla financovaná ze státních dotací, dnes z dotací EU. Uvádím, spousty let, ano 25 let. Nedovedu si představit tyto kritiky neziskového sektoru, že by měli možnost čerpat z nějakých výše zmiňovaných zdrojů, když dokážou zpronevěřit i peníze, co jim poskytnou jejich sledující v dobré víře, že půjdou na humanitární účely.

Pamatuji si, že když jsem některé live vysílání dříve sledoval, tak mi nemohlo ujít, jak ty potencionální "beránku, otřes se" nemohou zaznamenat, že jejich pasák klidně pětkrát za den změní názor. Ano, neslyší, nevidí! Jednou jejich guru prohlásí, že vulgarity jsou mu naprosto cizí, a vzápětí je jich od něj plný Facebook. Jindy, že sbírka je čistě pro někoho strádajícího, ale ukáže se, že byla především "pro něho"... Pak také, že kritika je zdravá, ale běda, jakmile někdo začne kritizovat jeho – je okamžitě zablokován.

Lajfkaři mezi sebou soutěži, kdo do svého stáda nažene více ovcí. Čím více, tím větší šance na větší balík darů. No a samozřejmě se mezi sebou lajfkaři diskreditují. Vytahují na sebe špínu, někdy se vyzývají k soubojům, ať ústním, nebo pěstním, a také si vyhrožují. Buďto likvidací, nebo udáním. V každém případě jsou to dobráci od kosti a každý z nich má pro to své stádo nezlomnou argumentaci.

Občas je potřeba ukázat, že jsou to osobnosti činu, a tak mnohdy účelově vyhledávají jedince nebo rodiny, které jsou na tom opravdu sociálně špatně. Mnohdy i zdravotně hodně špatně, a ideální je, když k tomu ještě žijí v katastrofálních podmínkách. S těmito chudáky se vytvoří scénář, jak mají v živém vysílání vystupovat. Ještě důvěryhodněji pak vypadá, když se před vysíláním neuklidí, ale naopak se ještě po místnosti rozhází, co se dá.

Tak, a hyena může jít na věc: "Vážené ovce, uvědomte si, nebýt mě, Vašeho spasitele, tato rodina by skončila tragicky. A vidíte, jsem tady já, a kde jsou ty neziskovky, kde jsou aktivisté?" Takto je potřeba mezi ovcemi šířit osvětu. "Já jsem tady, a kde jsou oni? Já jsem antivaxer, já to s Vámi myslím dobře a podpořím klidně i neofašisty, a kde jsou oni? Nejsou tady, protože jim nejde, milé ovce, o vaše životy."

Ano, vážení, jsem bláhový. Myslel jsem si, že ustane něco, co je živobytím pro některé z lajfkařů, ale bohužel ty pasáky nejde zastavit. Je nemožné zastavit něco, co funguje. Nelze ukončit činnost, která vynáší a dokáže udržovat při docela pohodlném životě tyto "celebrity", alespoň v očích jejich ovcí.

Vím, že si tento příspěvek přečte jenom hrstka lidí, na který je mířen. Pro mě je tohle téma opravdu druhořadé. Mnohem důležitějším tématem je politická situace v našem státě, potažmo v Evropě, protože ta se dotýká naprosto všech lidí v Evropě bez rozdílu a má skutečný vliv na naše životy.