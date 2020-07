František Kostlán: Odpůrci rasismu jsou rasisté - Zeman a Klaus vylezli z nor

--ilustrační foto--

Ve světě se zvedla velká vlna odporu proti rasismu. Je tak silná, že ti, kterým se to nelíbí, mají potřebu proti tomu vystoupit a poukázat na to, že je to nebezpečné. A nejde jen o odsouzení násilí, ničení a rabování, s tím by se dalo souhlasit, jde přímo o podstatu problému: Bude náš kulturní okruh pokračovat v likvidaci demokracie, nebo se vrátí k dílu našich předků?

Demokracie jako nebezpečí

Miloš Zeman při návštěvě americké ambasády kritizoval názorové vůdce spojené s protesty proti rasismu. Uvedl, že nepotřebuje žádné nové velké bratry, kteří mu budou říkat, jaké hodnoty by měl zastávat. V tom se Zemanovi nedivme, nepotřebuje žádné názorové vůdce, neboť sám v čele stáda kráčí.

Heslo amerických protestů Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) Zeman označil za rasistické. Ne, nejde o omyl. Zeman na odpůrce rasismu zaútočil vědomě. Svědčí o tom i jeho tvrzení, že společnost v Česku i Spojených státech v současnosti čelí útokům na nezávislost svých občanů. „Toto nebezpečí nemůžeme ignorovat, musíme mu čelit,“ dodal.

Onen útok na nezávislost občanů spočívá ve skutečnosti v tom, že jiným občanům se nelíbí rasismus a xenofobie, což je ovšem v souladu s dosavadním viděním demokracie, vyjádřeným i ústavami a listinou základních práv a svobod. Zeman tedy, zjednodušeně řečeno, vidí nebezpečí v demokracii a jejích zastáncích.

Podobně vystoupil i exprezident Klaus ve svém projevu k politikům xenofobně-populitické Alternativy pro Německo v Berlíně. K současnému dění řekl mj. toto: „Co v posledních týdnech zažíváme - to přepisování historie a ničení památníků a soch důležitých osobností našich národů, které tu ještě nikdy nebylo - je tichá revoluce, která nás zničí. Věřím, že to vše AfD ví stejně dobře jako já, snad ještě mnohem lépe.“

A skutečně - němečtí extremisté to vidí stejně, lépe ne, jelikož nejlépe vše ví Klaus sám.

Záleží na všech životech

I demonstranti proti rasismu pochopitelně vědí, že záleží na všech životech, tedy i na těch bílých. Heslo „Na černošských životech záleží“ zvolili proto, že ty jsou podle nich momentálně více ohrožené, nikoli proto, že by jim na bělošských životech záleželo méně. Ostatně mezi demonstranty je zhruba polovina bělochů, jak vidíme na kamerových záběrech z téměř každé akce.

Celý protest nastartovalo další zavraždění černocha policií, proto je v heslu řeč o černošských životech. V protestech tedy nejde o černý rasismus namířený proti bílým, ale o obranu před institucionálním (policejním) rasismem namířeným proti černým, který štve i hodně bílých.

Pokřivené myšlení

Označit odpůrce rasismu za rasisty nebo za nepřátele demokracie - to je specialita současného pokřiveného myšlení, kterým se vyznačují lidé postižení nějakou formou extremismu a jejich přicmrndávači.

Dnes k nim patří mnoho mocných lidí, další se k moci prodírají jak v Evropě, tak v USA. Nejde jen o psychopaty či sociopaty, ale především o xenofobně či rasisticky orientované populisty.

Demokracie se tak pozvolna přeměňuje na některou z odrůd autoritářského režimu. A když jeho zastánci, mezi něž patří Zeman i Klaus, vidí nebezpečí, že by se demokracie mohla ubránit, vylezou ze svých úkrytů na veřejnost a pumpují do obecenstva další dávku nenávisti.

I proto jsme raději, když exprezident i ten současný vůdce svého stáda okolní svět ignorují. Nebo jinak: na Zemanově i Klausově životě záleží. A kdo nic nedělá, nic nezkazí.