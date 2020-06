František Kostlán: Rasismus v Česku odsuzují i ti politici, jejichž strany se ho samy dopustily

Billboard kandidáta na primátora z ODS Martina Kuby v Českých Budějovicích.

Z médií jsme se dozvěděli, že někteří politici odsuzují rasismus jako takový i rasismus zakotvený v Česku. Mimo jiných i předseda ODS Petr Fiala, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a její stranický kolega Jiří Pospíšil, ministr zahraničí z ČSSD Tomáš Petříček, europoslankyně Radka Maxová (ANO), poslanec sociálního výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Škoda, že s tím odsudkem nezačali u vlastních rodných stran.

Rasistická ODS

ODS je známa svými nacionalistickými, xenofobními a rasistickými prvky během předvolebních kampaní. I jinak vážená politička Miroslava Němcová neváhala před volbami nejednou zaútočit na "nepřizpůsobivé". Někdejší člen ODS Petr Paulczyňski v roce 2017 na svých internetových stránkách zveřejnil rasistické narážky na Romy. Kromě vtipů, které posbíral na internetu, na svém webu také přebíral texty od extremistické Národní strany. Ten samý Paulczyňski nyní přirovnal černošského demonstranta k opici.

ODS v Ústeckém kraji hrála na rasistickou strunu nejednou. Tak třeba ve videoklipu, který byl zveřejněn na oficiálních facebookových stránkách strany, lákala ODS voliče volebním spotem začínajícím větou: "Hej gádžo, máš čas sedět? Tak koukej střihat do práce, ať máme na dávky." Na klipu nevidělo vedení ODS nic závadného. “Já tam žádného Roma nevidím. Že bílí neříkají gadžo, to tvrdíte vy. Je to klip ústeckého kraje a já rozhodně nebudu navrhovat, aby se s tím něco dělalo,” řekla tehdejší 1. místopředsedkyně strany Aleksandra Udženija. Poněkud opatrnější byl místopředseda ODS Miloš Vystrčil, současný předseda Senátu: “Osobně si myslím, že klip je na hraně toho, co bychom v kampaních mohli používat.” Jenže ten výrok byl dost za hranou.

V roce 2008 nechal tehdejší ústecký hejtman za ODS Jiří Šulc vyvěsit billboardy s heslem "Makejte gádžové, ať se máme líp".

Rasistická ČSSD

ČSSD je na tom možná ještě hůře, hlavně v komunálních volbách se to rasismem z její strany často přímo hemžilo. Například na duchcovské radnici vládne sociální demokracie společně s neonacisty (DSSS) a komunisty - a nikomu z dnešního vedení ČSSD to nevadí.

Senátor Pavel Lebeda zvolený za ČSSD v roce 2012 v novinářské stoce Parlamentní listy mimo jiné řekl, že nemalou část romské populace charakterizuje „povalečství, příživnický způsob života se zneužíváním sociálního systému, neplatičství, neschopnost dlouhodobé práce, kriminalita, promiskuitní a incestní sexuální praktiky v komunitách, nedodržování všech základních norem a pravidel občanského života a soužití“.

Po mnoho let vystupoval na veřejnosti rasisticky poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, aniž by se proti němu rázně ozval někdo z vedení ČSSD (snad jen Sobotka). Když se Foldyna přesunul k Okamurovi, kam názorově patří, sociální demokracie si nahlas oddechla, ale ani tehdy o něm nikdo neřekl, co si o něm skutečně myslí.

Na severu Čech si sociální demokracie počínala stejně jako ODS.

Rasistická TOP 09

Když byly u moci takové nezapomenutelné veličiny jako Miroslav Kalousek a ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, přijímali členové TOP 09 jejich nápady bez výhrad. V roce 2012 rozhodl Ústavní soud, že nezaměstnaní nemusejí zadarmo pracovat pro stát, města a obce. Nezaměstnaní v rámci veřejné služby dosud udržovali městskou zeleň nebo čistili komunikace. Neplacená veřejná služba pro nezaměstnané je podle Ústavního soudu v rozporu se zákazem nucené práce.

Nucená, či otrocká práce - to byl nápad asociálního Drábka, který jej prosadil s pomocí Kalouska a dalších předních politiků TOP 09, včetně všech poslanců přítomných při hlasování. Zákon byl oficiálně namířen proti dlouhodobě nezaměstnaným, ale postihl v první řadě Romy, což TOP 09 pochopitelně věděla. Tento rasismus schovaný za asociální politikou byl podpořen i tím, že nezaměstnaní se museli hlásit na poště, o jejich osudu tedy rozhodoval poštovní úředník (i to ÚS zrušil). A také zvýšením daně z přidané hodnoty, která zdražila především základní potraviny, což také odnesli nejvíce ti nejchudší obyvatelé, k nimž Romové žijící v ghettech patří.

Rasistické ANO a KDU-ČSL

Politika hnutí ANO vůči uprchlíkům, především těm válečným, je ostudná. Ani těch pár dětí z uprchlických táborů prý nelze přijmout. Pokud některý z politiků tohoto hnutí vystupuje proti rasismu, jsme za to rádi, ale působí to asi tak, jako by gambler horoval proti hernám.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se proslavil tímto výrokem: „To co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.“ Po upozornění svých poradců se za to omluvil, ale před tím jej podpořila i Maxová, která dnes horuje proti rasismu, těmito slovy: „Určitá skupina obyvatel nechodí do práce, parazituje na našem sociálním systému, a pokud jsou špatně integrováni a jsou ve většině, tak obyvatelé, kteří se snaží zachovávat naše standardy a pracovní povinnosti tak jsou tou skupinou ne plně chápáni a utiskováni.“

A lidovci stále mezi sebou trpí Jiřího Čunka, který se proslavil nejedním počínáním namířeným přímo proti Romům.

Konkrétní činy

Nechci ubírat výše jmenovaným politikům na jejich mravní integritě ani zpochybňovat jejich upřímnost. Naopak, většina z nich patří k těm nejlepším u nás. I oni by si ale měli uvědomit, že napřed je třeba si zamést před vlastním prahem. Proklamace během světového vzdoru proti rasismu jsou sice krásné, ale dokud se nic nezmění prostřednictvím konkrétních činů, bude rasismus dál bujet i u nás.