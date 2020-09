František Kostlán: Romové kandidují za fašouny. Copak se jim asi honí hlavou?

František Kostlán. Foto: Archiv Romea.cz

Mezi fašizujícími Okamurovci člověk vydrží jen tehdy, když si myslí nebo alespoň říká totéž co oni. To krásně vyjadřuje staré české přísloví „kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti“.

Představme si Roma, který na Romy nadává, uráží je a vydává za pravdu kolující hoax, že se počet Romů v Česku za posledních 14 let zdvojnásobil a tento strmý nárůst romské populace je jedním ze dvou největších bezpečnostních rizik pro naši zemi. Nebo že zpochybňuje romský holocaust.

Co asi běží hlavou podnikatelce a místopředsedkyni klubu SPD v Krupce Kuchtové nebo vychovateli v dětském domově Tancošovi z téhož města, kteří za Okamurovu SPD kandidují v Ústeckém kraji?

Nebo že by řekl: „To, že Cikán je dnes vnímán hanlivě, to není vina ani neonacistů ani Čechů ani Turků. To je v prvé řadě hanba Romů. Jejich dlouhá staletí pěstovaný životní styl a životní hodnoty chtěj nechtěj kolidují a kolidovaly s hodnotami ve všech civilizovaných zemích.“

Či dokonce: „O Dělnické straně píšeme, že je extrémistická, ale čím doopravdy? V čem je například extrémní názor, že Cikáni by si měli založit vlastní stát a že Česká republika by měla podpořit jejich vystěhovalectví do země, odkud pochází jejich prapředci?“ (Dělnickou stranu zrušil Nejvyšší správní soud jako neonacistickou a navazující na Hitlerův nacismus.)

Správně, jde o nesmrtelné výroky Tomia Okamury.

Odsuzujeme to, že někteří romští herci v reklamách šíří stereotypy o Romech. Ale tohle je mnohem horší. Vtip (humor) je na stereotypech založený, což se nám pochopitelně nemusí líbit, ale oproti přímé podpoře xenofobů či rasistů některými Romy je to jen letní vánek.

Jistě, i mezi Romy se najdou lidé, kteří jinými Romy pohrdají, v místech často vládne mafie, jejíž součástí jsou vedle některých místních politiků, úředníků, policistů či strážníků i romští lichváři či majitelé ubytoven apod.

Ale je víc než trapné, když některý z Romů souhlasí (či k tomu mlčí) s paušálním tvrzením, že Romové si za svou pověst mohou sami a měli by se za podpory české vlády vystěhovat do Indie, protože jsou nebezpečím pro Českou republiku. Takové tvrzení totiž zahrnuje i je samé, tedy i Kuchtovou a Tancoše.

Okamurovy výroky jsou idiotské. Nikoli náhodou si vysloužil přezdívku Lobotomio. Nejsou však to jediné, co by mělo všem (!) Romům vadit. Čím více budou v politice extremisté jako Okamura silnější, tím na tom budou Romové hůř. Včetně podnikatelů a vychovatelů z dětského domova.