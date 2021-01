Giňa Tabarik: Romale, Bill Gates vás nechce sledovat, očkování nezabíjí a čip ve vakcíně taky nebude!

Mýty a fakta kolem onemocnění COVID-19 (Koláž: Romea.cz)

Vždycky jsem si myslel, že dezinformace jsou doménou fašistů, bolševiků a dementů. Ale co se děje kolem onemocnění COVID-19, to už hraničí s informačním šílenstvím. Lidé věří tomu, že Bill Gates chce očipovat lidstvo a později ho ovládat, že lidé umírají na očkování a nebo tomu, že se lidé nechávají očkovat bez jehel. Úplnou tragédií je, že tomu věří (a masivně tyhle nesmysly šíří) tolik Romů. Chce se mi plakat nad hloupostí těch, kdo jsou líní si cokoliv ověřovat.

Tak schválně. Kdo z vás viděl na Facebooku tenhle text?

„Přítel z Anglie byl na testech na COVID-19. Dlouho ho pak bolel nos a občas se mu z něj z ničeho nic spustila krev. Z té nosní dírky, kde mu dělali stěr. A jednou, když se u televize šťoural v nosu, si vytáhl tohle. Nejdříve nevěděl, co to je. Pak si vzal lupu a skoro mu spadla brada. Tento nanočip vám při testech školený zdravotník strčí hluboko do nosu tou dlouhou tyčinkou.“

Viděl jsem to na stovkách profilů, přísahám. A málem mě z toho šlak trefil, protože v jedné verzi tohohle nesmyslu byla led žárovička, kterou by do nosu nikdo nedostal ani se skalpelem a v druhé verzi byla fotografie nanočipu z roku 2009 (kde máte jakou souvislost s Covidem, co?), který obsahuje hebrejskou bibli. Jenže kamkoliv jsem na síti přišel, tam to někdo sdílel a velká část sdílejících byli (a pořád jsou) Romové, napříč Slovenskem a ČR.

V dalším kole nesmyslů jsem se dočetl, že kanadská ministryně zdravotnictví (a taky Andrej Babiš a další asi tak miliarda lidí) se nechala očkovat bez jehly. Sdílí zase Rom, klikají Romové a dál komentují Romové. Já chápu, že většina diskutujících nemůže vědět všechno, ale vážně někdo věří tomu, že by si kdokoliv zval televizní štáby k tomu, aby si nechal „píchnout“ vakcínu bez jehly? Zklamu vás. Jen pomocí google.com za deset vteřin naleznete fotografii, kde je jasně jehla u premiérova ramena zřetelná.

Sestřička Tiffany Dover, která se nechala očkovat a potom omdlela, prý umřela. Na očkování. Jak jinak. Choré mozky tomu věří, sdílí a přesvědčují ostatní, že smrt už čeká na všechny, kdo se dají očkovat. Už ani nebudu psát, kolik Romů mi to poslalo. Minuta hledání a na USA Today se dočtete, že sestřička má přehnané reakce na bolest a omdlévá. Krom toho tedy žije a těší se dobrému zdraví. Kdo si ale informaci dohledá? Jednotky lidí ze stovek těch, kteří příspěvek sdílí.

Následuje specialita. Video pořadu V siedmom nebi, kde vystupuje Zuzana, která ochrnula po očkování. Dezinformátoři publikují v souvislosti s Covidem, Romové sdílejí jak vzteklí. Problém je v tom, že pořad je rok starý a vznikl dávno před tím, než tu nějaké očkování bylo.

Nestačí? Tak co titulek níže? WHO konečně přiznala, že Gatesem podporovaná vakcína způsobila nedávné vypuknutí obrny v Africe!

Tuhle ptákovinu vydal web svobodnenoviny.eu. Když pominu, že tenhle server je na seznamu dezinformačních webů, stačí se podívat na to, kdo tam přispívá. Tak že jen pro zajímavost: Petr Cvalín, Břetislav Olšer, Olga Pavlíková, Tomio Okamura, Václav Prokůpek (a to je echt lhář, stačí se podívat ZDE), Eva Svobodová nebo Tomáš Vyoral. Jeden bolševik nebo rasista nejhoršího kalibru vedle druhého.

A kdo je podporuje sdílením dezinformací? My, Romové. Jsme líní se podívat, kdo je autorem „zprávy“. Nevšimneme si, že zprávu vydal třeba Aeronet.cz. Je to přeci bomba, sdílejte než to smažou!

Mám pocit, že by někde měli přidělovat internetové linky jen na základě testu IQ. Ani člověka s inteligencí v pásmu debility by totiž nenapadlo, že půlcentimetrová led žárovička s dvěma vodiči by se vešla na odběrovou tyčinku. Jenže spousta z nás tomu věří a málokdo si uvědomuje, že když sdílí lež, je velké riziko, že jí uvěří někdo další a bude jí sdílet dál.

Romale, nevěřte fakt všemu co vidíte. V grafickém programu Vám vyrobím Myšáka Mickeyho, který mi poleze z nosu a bude mávat romskou vlajkou a věřím tomu, že většina z Vás pochopí, že je to fake. Tak proč nikoho nenapadne přemýšlet nad tím, jaké rozměry má třeba led žárovička.

A když už máte potřebu tyhle nesmysly sdílet dál, podívejte se laskavě, kdo je pravým autorem zprávy. Většinou totiž zjistíte, že to jsou buď ruské dezinformační weby nebo fašouni.

Kdo z vás by vědomě podporoval nácka? Že nikdo? Tak proč se tedy sakra nepodíváte, kdo ty zprávy ve skutečnosti vytváří, co?