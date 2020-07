Glosa: Jak se mluví a píše o Romech - popraly se klany nepřizpůsobivých, nikoli dva naštvaní lidé

Asi 100 lidí protestovalo proti neonacistickému shromáždění 21. 9. 2013 v Přerově. Protest svolala platforma Blokujeme!(FOTO: Platforma Blokujeme!)

Regionální síť Deníků, která má stabilně jednu z nejvyšších čteností v zemi, Romy nikdy nešetřila, včetně štvaní proti nim. Tuto "tradici" nyní potvrdil Přerovský deník svým článkem o pranici dvou mužů ve městě. A nemůže u toho pochopitelně chybět ani šéf strážníků.

„Na operační středisko jsme přijali několik telefonních oznámení o potyčce nepřizpůsobivých v cukrárně v centru města. Stálá služba zaměřila kamery a začala stahovat hlídky,“ popsal zákrok zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek. „Přítomnost hlídek dva znesvářené klany opět rozvášnila a jeho členové se do sebe s velkým halasem pustili. Poté, co strážníci použili slzotvorný prostředek, se obě strany oddělily a situace se postupně začala zklidňovat,“ dodal s tím, že strážníci zůstali na místě ještě několik desítek minut - do doby, než se situace zcela zklidnila.

Co se vlastně odehrálo: dva lidé se na sebe naštvali a poprali se. Třetí se je snažil roztrhnout. Dovedete si představit, že by nějaká média informovala o rvačce dvou mužů, kterých je den co den mnoho, kdyby nešlo o Romy? Vlastně o "nepřizpůsobivé", abych zůstal věrný popisu Přerovského deníku. Prali se totiž "nepřizpůsobiví", nikoli slušní lidé, vzkazuje vlastně strážník čtenářům a novinář to ochotně papouškuje.

Informace o rvačce dvou etnických Čechů nestojí za fajfku tabáku, kdežto hádka dvou lidí s tmavší pletí, která je podle strážníka i novináře automatickým důkazem že jde o "nepřizpůsobivé", je lákavá. Takové štvaní proti Romům je ke zvýšení čtenosti lety ověřená taktika. A když řeknete a napíšete, že šlo o střet "klanů", je to ještě lákavější. "Považte, paní, dva cikánské gangy pomlátily celý Přerov," mohou drbny přidávat "k lepšímu".

V nedávné minulosti podobné "informace" coby součást protiromské kampaně vyhnaly do ulic běžné občany, kteří neváhali demosntrovat společně s neonacisty a vykřikovat s nimi protiromská hesla. Mnozí si dokonce vymýšleli, že je přepadli Romové, což v rozbouřené atmosféře mělo za následek další masové demontrace, další dávku nenávisti proti Romům.

Opravdu chceme, aby se ta doba vrátila? Jen proto, že na tom někdo vydělá o pár korun víc?