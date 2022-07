Glosa Jaroslava Mika k páteční protivládní demonstraci: Tito lidé otevřeně podporují zločinecký režim

Ne demonstraci proti vládě Petra Fialy vlály ruské vlajky. jednu nesl i Tomáš Čermák (FOTO: Jenny Nowak, FORUM 24, www.forum24.cz)

Na poslední demonstraci lidské hlouposti, která se konala tento pátek v Praze, bylo několik skutečných zajímavostí.

Za prvé tuto akci organizovali tvorové, jako například recidivista Patrik Tušl nebo Tomáš Čermák stíhaný za podporu a propagaci terorismu či známý "vandal" Jiří Černohorský, jenž je v hledáčku Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Lidé, kteří sami sebe nazývají těmi jedinými a skutečnými vlastenci mávali ruskými vlajkami a vykřikovali "sláva Putinovi", tedy vlastenecky vyjadřovali podporu režimu, který vede otevřený boj proti našemu státu, naší národní suverenitě a naší prosperitě.

Tito lidé otevřeně podporují zločinecký režim, který díky své agresivní válce přináší pro naše české občany kromě bezpečnostní hrozby také závažné ekonomické potíže.

Své pravé vlastenectví bylo tímto lidem podtrženo transparentem, který v nějaké podivné novočeštině hlásal "Stop Fialové vlády!!!“

Zajímavé byly i rozhovory s účastníky této akce, jako například s jednou mírumilovnou paní.

Ta reportérce Forum24.cz objasnila důvody své účasti takto:

"Protestuju proti těm haj*lům, sv*ním, šmejdům, sr*čům a tomu hov*du vrahovi Zelenskýmu. Ten musí prohrát, všechny tam musejí pozabíjet! Dyť on Banderovi nesl kytky!“ „Bandera je už mrtvej,“ poznamenala druhá paní vcelku logicky. „To je fuk, ale ta jeho zpič*ná rodina žije,“ nedala se ta první. „Putin musí vyhrát! Musí!“ rozohňovala se. Na otázku, co by se podle ní dělo potom, už ale neodpověděla. Kamarádka ji odvedla se slovy: „Nebav se s tou p*čou."

Naše demokracie umožňuje, aby i tito mentálně nejslabší z nás mohli svobodně vyjadřovat svoji touhu po světě, kde se bude všem dařit zle a nejen jim samotným a My ostatní se holt musíme smířit s faktem, že každá společnost vyprodukuje takové zkrachovalce.

Jen ta představa toho, kdyby se náš svět skutečně zrcadlil do reality touhy těchto lidí, je vskutku hrozivá.