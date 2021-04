Jarmila Balážová: Co odhaluje bouřlivá debata kolem seriálu Ďábelské Cikánky?

Jarmila Balážová (foto archiv JB).

Asi jste zaznamenali velmi bouřlivou diskusi mezi tvůrci seriálu Ďábelské Cikánky a několika hudebníky z řad Romů, k nimž se postupně přidávají další a další. Debata je to na můj vkus až příliš vyhrocená, emotivní, obsahující už i urážky a vulgarity, což je dáno i různými osobními spory. Dosud jsem se držela stranou a veřejně se moc nevyjadřovala, své připomínky a námitky jsem sdělovala mezi "čtyřma očima" těm, kteří o to stáli, k názoru mě vyzvali apod. Po delší úvaze jsem se ale rozhodla pár svých postřehů co nejvěcněji sepsat a vyjádřit. Rovnou upozorňuji, že nejsem nijak osobně zainteresovaná, nemám žádný osobní zájem, s žádnou ze stran nemám a neměla jsem dohodu o spolupráci atd. Snad mi i toto pomůže být co nejvěcnější.

Předně… nelíbí se mi ten až příliš vyhrocený tón probíhající debaty a to jsem také různým jejím aktérům osobně řekla. Nelíbí se mi, protože se objevuje ve veřejném prostoru, kterým dnes sociální sítě beze sporu jsou. Můžu chápat emoce, naštvání apod., ale faktem zůstává, že se tím poškozuje věcná část toho, co se vlastně tvůrcům tohoto seriálu vytýká.

Za mě to jsou tři základní věci a k těm se chci vyjádřit… název seriálu, který vysílala i jedna televizní stanice. Obsah seriálu, kdy mi absolutně nejde o to, je-li někdo gay nebo ne, ale vadí mi, když podporuje stereotypy vůči nám, Romům, proti nimž se stále ohrazujeme, bojovali proti nim jiní a tolik si je nepřejeme od jiných. A za třetí další vnější souvislosti, vedle nichž obsah seriálu prostě nelze vnímat jinak než stereotypně. Ke všemu se postupně dostanu.

Zaběhnu do dávnější historie, ona totiž s tím, o čem chci psát, velmi souvisí. Jsem novinářka a dlouhodobě se zabývám tím, jak se o nás, Romech, píše v médiích, co se objevuje v tom tolik zmiňovaném veřejném prostoru a jaký vliv to potom má na život a vnímání každého z nás.

Když se v SuperStar objevili před mnoha lety Monička Bagárová a Honzík Bendig, byla jsem nadšená. Tím, jak byli úspěšní, jak postupovali dál, jak ve svém mládí patnácti let dokázali milým a sympatickým vystupováním bořit tolik zažitých stereotypů proti Romům. Byli pracovití, snaživí, zdvořilí a skromní. Jan Bendig dokonce u castingu zazpíval českou hymnu, což mě naprosto nadchlo právě proto, že to bylo něco, co by absolutně nikdo od Romáka do té doby neočekával. Za krátkou dobu dokázali během krátké doby to, o co jsme se my snažili léta, získat si na svou stranu (tedy i Romů) značnou část publika. A přitom ani jeden z nich nepopíral, že je Rom, naopak se k tomu hrdě hlásili a prezentovali i určité hodnoty, které máme ve větším měřítku a které nám i česká společnost povětšinou uznává…. vystupovat v relaci s velkou úctou a láskou k rodině, rodičům, blízkým. Koneckonců to hlášení se k romství mají oba dodnes (samozřejmě i jiní úspěšní interpreti z řad Romů v řadách soutěže před nimi) a za to jim opravdu patří velký dík.

Tohle odskočení si do historie jsem si dovolila, protože jsem chtěla ukázat, jak – ať už vědomě, nebo ne – dokázali bořit zažité stereotypy vytvořené o Romech. Zatímco zmiňovaný seriál je bohužel v ledasčem podporuje a to je myslím jádro celého toho sporu. Aspoň u značné části těch, co se teď vyjadřují.

Než se dostanu detailněji k samotnému seriálu, ještě bych ráda podotkla - a napsala jsem to i veřejně na facebooku pod status Jana Bendiga - já si ho za spoustu aktivit a snah vážím, mám ho ráda, oceňuji, jak dokáže dostat v rámci mainstreemu romsky otextované písně do sledovaných pořadů, že je ochoten vystoupit na podporu romství v souvislosti se sčítáním lidu, Mezinárodním dnem Romů, vystoupit na charitativních akcích atd. Mrzí mě ale, že se uzavírá i věcné debatě o zmiňovaném seriálu. A jak jsem mu psala na facebooku, doufám, že až přejde vyhrocenost té debaty, bude schopen se nad věcnými argumenty zamyslet. Některé se totiž opakují velmi často a přicházejí i od těch, kteří se dlouhá léta snaží o zlepšení postavení Romů na mnoha úrovních.

A teď k těm třem argumentům, které tíží mě, ale formulují je i mnozí další.

Název seriálu. Spoustu Romů na celém světě a mezi nimi i řada těch z České republiky, příliš dlouho bojovala za to, aby nás neoznačovali veřejně jako Cikány/Cigány. My se v romštině oslovujeme slovem Rom, Romni. Od pradávna. Nechci tu dělat historickou a jazykovou přednášku. A také si uvědomuji, že spousta dalších Romů o sobě prohlašuje, že jsou Cikáni. Ano, jde o selhání systému, škol i nás Romů samých, že neumíme důkladněji a masivněji vysvětlit, že označení Rom není výmysl posledních let. A ano, není to dobré vyčítat jen tomuto seriálu. Ovšem v okamžiku, kdy už nebyl jen na YouTube a sociálních sítích (tam ať se o korekci postarají rodiče), ale začala ho vysílat televizní stanice, bohužel z mého pohledu legitimizoval používání slova Cikán v očích mnoha ne-Romů.

A to mi tedy principiálně vadí. A upozorňuji na to i všechny ostatní, když toto označení používají v médiích apod. Pro Boha! Chcete, aby nás ostatní zase titulovali takto, abychom se po tom dlouhém boji (padesáti posledních let a boje mnoha našich předků) vrátili tam, kde jsme byli? Nevidíte snahy různých politiků nás poškodit, ponížit, použít, potupit? Pro ty jsme Cikáni a kdokoliv z nás to řekne (třeba z neznalosti vlastní historie atd.), dává jim zbraň do ruky, to pověstné eso. A já vám říkám, buďme opatrní, mediální prostředí (kam patří i televize) velmi dobře znám. Ztratit něco můžete hned, získat zpátky velmi těžko. Nechci, aby zase někdo další generaci veřejně pojmenovával Cikány/Cigány. A každá takováto chyba kohokoliv z nás tomu nahrává.

Další… stereotypizace. V SuperStar se podařilo i Janovi Bendigovi mnohé zažité negativní stereotypy o Romech bořit. Proto jsem to zmínila, teď je ale tímhle seriálem posilňuje. Ano vím, že jde zdánlivě o satiru. Ale satira se dá dělat různě, ne vždy musíte sahat po tzv. typickém romském přízvuku, kterým nás parodují ne-Romové již řadu let. A ano, někteří tak jistě mluví. A pravda je, že Honza i Marcel to umějí napodobit bravurně, stejně jako hlášky některých Romů. Ovšem a to je důležité – jen některých. Moje máma takto nemluví, já taky ne. A rodiče nebo příbuzní mnohých jiných Romů rovněž ne.

A totéž se týká vulgarity. A argument osmnácti let mě moc neuklidňuje. Nejde jen o děti, jde o obraz Romů, v tomto případě "Cikánek…." takto mluvících. A opět satira? O.K. , ale proč se v seriálu neobjeví jediná postava, která by si utahovala z těch sester proto, že jsou sprosté jako kanál? - například. A že si říkají Cikánky? Z toho, že mluví tímhle přízvukem? Chovají se, jak se chovají? ...atd. Tím z toho chování dělají vlastně v očích těch, co na to koukají, normu. Upevňují tím jejich zažité stereotypy. Stejně jako v případě používání slova Rom. A vadilo by mi to úplně stejně, i kdyby toto chování prezentovali jako klasická rodina, heterosexuální. Pro mě osobně zrovna orientace herců roli nehraje. U nás Romů není zvykem se veřejně „ocicmávat“ a takto prezentovat. To je to romipen.

Je mi líto, ale kdo se pohybuje ve veřejném prostoru, má i zodpovědnost. A v okamžiku, kdy o Romech nic moc dalšího nevzniká, tudíž není srovnání, je to špatně. Proto přece vznikla i debata kolem seriálu Most, ve kterém hraje Zdeněk Godla. Pokud budete mít dost jiné produkce, tak ano, je to jen střípek, mozaika do toho, jak se zobrazují Romové. Takto ne. A chápu, že za to přece nemůže ani Bendig ani Rejmon, že je toho v televizích, divadlech, filmech tak málo, ale když někam dostanu seriál, musím počítat s touto věcnou kritikou. Bude-li jen o životě tří holek a nebude-li mít v názvu Cikánky, dobře, pak půjde o příběhy jednotlivkyň. Takto ale ne. Mně vlastně vůbec nevadí, že v seriálu vystupují chlapi, kteří se převlékají za ženské, i když to také nemá být norma. Zkusím ale vzít v potaz to, že jde o satiru. Mně osobně by ale mnohem víc seděla, kdyby byla použita jako parodie v tom směru, že řada lidí od gayů tohle převlékání očekává, což je nesmysl a zůstalo by to přesně v té úrovni boje proti předsudkům a pak by byla satira použita naopak velmi vhodně.

Podle mě tedy seriál bohužel stereotypy podporuje a legitimizuje. Navíc otevírá cestu k tomu, že se ho mohou argumentačně chytit i lidé, kteří proti Romům dlouhodobě vystupují. A - naopak - snížit význam snahy těch, kteří proti stereotypům léta bojují a tam patří i řada ne-Romů, třeba někteří novináři apod.

Závěrem chci napsat, že tahle debata by se neměla točit jen kolem tohoto seriálu. Romů, kteří kývnou na účinkování v různých dehonestujících rolích ve filmu, seriálu, pořadu nebo reklamě, je víc. A je na ostatních, aby tomu kritickou debatou nastavovali zrcadlo.