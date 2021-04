Jiří Jeřábek: Co odhaluje fotbalová kauza o české debatě o rasismu? Proč jsou české reakce tak jednostranné?

Jiří Jeřábek

Částí české společnosti cloumá aféra slávisty Kúdely. Přiznávám se, že fotbal nasleduji a sportovní výsledky mě nechávají chladným. O to víc mě zaskočilo, jak silné emoce to vyvolalo a zvláště jak jednostranně se v ČR o tom píše a mluví. Načetl jsem si tedy k aféře různé české i anglické články, reakce a debaty na sociálních sítích. Ty texty mi jasně odhalují přístup „nejsem rasista, ale“. Nejen to, z části reakcí se dá vyčíst, že lidi si prostě myslí, že vlastně špatné je nechat se u rasismu chytnout, ale když se to dělá privátně či neprokazatelně, tak je to ok a nemá to kdo kritizovat. O vztahu k rasismu také vypovídají časté komentáře, že fyzické zranění je mnohem horší než nějaká vyřčená rasistická (či nerasistická) urážka.

Často se objevuje názor, že takové „hrocení“ rasismu a tak přísný přístup je kontraproduktivní a může ještě více podpořit rasismus. To může být pravda, ale kdo to rozsoudí? Ta hranice se těžko hledá, každá země ji má jinde a posouvá se s časem. Každý na to má jiný názor stejně jako u dalších jiných sociálních témat, které vzbuzují emoce. Navíc UEFA se nemůže na tento problém dívat jen z pohledu české perspektivy, zastupuje i perspektivu britskou a perspektivu globální, standardy nastavuje celosvětově a v posledních letech platí za organizaci, která se snaží problém rasismu řešit všemi možnými prostředky (ne jen restriktivními). Takže pokud nebude přísně posuzovat rasismus, bude zase kritizována z mnoha jiných zemích, že jedná kontraproduktivně a problém rasismu tím zvětšuje. Pokud Češi chtějí hrát mezinárodní soutěže, musí se přizpůsobit pravidlům, která na jejich půdě platí. Stejně jako mnozí vyžadují, aby cizinci respektovali místní normy, tak i český fotbalový svět by měl akceptovat normy na mezinárodní půdě a ideálně si z nich i něco vzít.

Na to, jaký dopad bude mít rozhodnutí o Kúdelovi na vztah k rasismu u nás, má ale i vliv, jak se o tom u nás komunikuje a komentuje, co říkají funkcionáři, komentátoři aj. Bohužel u nás naprosto převládá ublíženecký narativ, narativ typu „černoši si vymejšlej“, urážka nikoho nebolí, Západ ulítává na politické korektnosti „-ismů“ atd. Někdo se v internetové debatě ptal, jak toto máme vysvětlit našim dětem a mladým hráčům, takovou „nespravedlnost“? Co jim třeba říct, že UEFA i Britové mají zájem potlačovat rasismus. Že z incidentu se dá poučit, že je neakceptovatelné na fotbale (v kontextu přetrvávajícího problému rasismu v ČR i Británii) někomu šeptat rasistické či jakékoliv jiné (pravdu ví jen dva lidé) urážky. Že pokud je někdo obětí rasové urážky, může se ozvat a společnost se ho zastane. Že rasismus vedl v historii lidstva k velkým zvěrstvům a že rasistické urážky jsou problematičtější, než když se v zápalu soupeření někdo dopustí násilností. Že vysoké tresty a přísná hodnocení se udělují s cílem omezit další podobné incidenty.

Místo toho vytáhne zástupce šéfredaktora Seznam zpráv Jiří Hošek ve svém článku „o justičním lynči“ nacistické přirovnání, kdy píše „Poválečný odsun Němců z Československa a jeho nejhorší excesy byly zlem, ale je sprosťárnou o nich mluvit izolovaně bez zmínky o tom, jakých zvěrstev se dopouštěli Němci za druhé světové války a před ní.“ Jako čtenář si z toho odnáším, že tedy Kúdela (poválečné vyhnání) je špatný, ale byla to reakce na ostatní násilí Skotů v zápase (nacisti).

Dost odlišně vzhledem k těmto kritických komentářům zní poslední písemná reakce Slávie, v níž jsou pokorní, omlouvající se a slibují bojovat proti rasismu. Bohužel to vyvolalo dost rozhořčené komentáře české sportovní agory a předseda představenstva SK Slavia Jaroslav Tvrdík pak v reakci na tu kritiku na Twitteru napsal, že mají 85 % rozpočtu z UEFA a Premier League, tak co asi mají dělat.

Zaslepeni pocitem uražení (i Britové jsou zaslepeni, to nepopírám), se již většinou v českých médiích nedozvíme, že zmíněný fotbalista Kamara čelil poslední týdny velkým vlnám rasistických komentářů na sociálních sítích od spousty českých fanoušků, až celý team Rangers vyhlásil, že demonstrativně a v solidaritě na týden přestal používat sociální sítě.

Když se dívám na ten konkrétní incident střízlivým pohledem (Occamova břitva), tak si myslím, že Kúdela rasistický výraz použil. Prý neřekl „fu*king monkey“ , ale jen „you fu*king guy“. To poslední ale není prakticky žádná nadávka a Kamara po vyslechnutí ve vteřině vyskočil tak naštvaný, že si lze těžko představit, že by se ho Kúdela pokoušel vytočit v tak vypjaté a agresivní hře pouze nemastnou neslanou urážkou. Je pravděpodobné, že tu pravdu znají jen ti dva, ale v důsledku nemám problém s tím, že se UEFA rozhodne věřit Kamarovi, zvláště když mu Kúdela na hřišti šeptal nadávku zakrývaje to rukama s očividným úmyslem spoléhat na přístup „tvrzení proti tvrzení“. Ostatní agresivní hráči ze Skotska také dostali tresty a i jejich team. Tresty byly nižší, protože je v pravidlech UEFA, že se rasismus posuzuje přísněji, minimální sazba je zákaz na 10 zápasů a ten Kúdela dostal.

V debatách se také objevil názor, že chybí i nepřímé důkazy, že Kúdela nemá profil rasisty. Ale kolik hráčů takový profil má? Nemyslím si, že by se špičkoví fotbalisti veřejně nechávali nachytat při rasistickém chování, zvláště když za to hrozí tresty. Často se argumentuje kontextem násilností okolo a že to byla přiměřená reakce. Počítám, že valná většina rasistických incidentů mezi hráči se děje v nějakém kontextu, v nějaké reakci na vyhrocenou situaci. Asi v první minutě zápasu hráč nenapochoduje k tmavému protihráči a nezačne ho urážet. UEFA samozřejmě také ví, že prohřešky se dějí v kontextu. Má sazby pro různé prohřešky a všechny zúčastněné potrestala, ale část lidí u nás podle mě bytostně nechápe či nechce akceptovat tuto situaci, kdy projevy rasismu mají vyšší sazbu než fyzické ublížení.

V tomto kontextu by bylo zajímavé srovnat, jak odlišná by byla reakce v ČR, pokud by byla celá kauza spojena např. jen s konfliktem těch dvou hráčů, a ne v kontextu těch širších násilností (a ublížení na zdraví v tom konkrétním zápase). O tom si může samozřejmě zaspekulovat každý podle svých zkušeností. Já bych byl rád, kdyby se česká debata posunula a projevy rasismu se přestaly bagatelizovat v celé naší společnosti.