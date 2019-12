Juliana Vodrážková: Zemřel Josef Bánom

Josef Bánom

Josef Bánom, narozený 23. 1. 1941 na Slovensku, zemřel dne 23. 12. 2019. Můj strýc, který je pro mě velkou osobností a myslím si, že je jeden z těch, který by neměl být zapomenutý pro svoji práci a aktivitu v romské komunitě.

Nebyl lhostejný ke svému životu a začal studovat za velké podpory svých rodičů a rodiny. Byl jednou z velkých osobností sedmdesátých let. Patřil mezi skupinu romské inteligence, která založila v roce 1969 první vlastní organizaci Svaz Cikánů – Romů. V té době spolupracoval s PhDr. Milenou Hübschmannovou, Ing. Miroslavem Holomkem, Zikmundem Vagaiem.

Často vzpomínal na PhDr. Evu Davidovou, která před svým projevem na konferencích či různých setkání pozdravila strýce slovy: „Než začnu, chtěla bych pozdravit mého phralora Jožka“.

Josef Bánom patřil mezi ty, kteří zaseli semínka pro pozdvižení svého národa a vývoj práce v romské komunitě. Aktivně se podílel na utvoření IRU v sedmdesátých létech v Londýně. Zaměřil se na vzdělávání, které dodnes považuje za jednu z nejdůležitějších forem lepšího života pro všechny a hlavně pro své děti.

V roce 1980 se zúčastnil v Norimberku sjezdu Sinty –Roma, od té doby úzce spolupracoval s předsedou německé organizace pro Romy-Sinty. V těch letech často navštěvoval indického konzula na jejich ambasádě a předávali si informace a konzultovali společně současný život Romů. Vzniklo z toho blízké přátelství a strýce pan konzul navštěvoval u něj doma.

Dnes již máme osobnosti s tituly, které stále čerpají z prvotních ideí a k tomu jenom přidali svou strukturu a nové pojmenování. K jeho aktivitám, bych chtěla napsat něco o jeho lásce ke své rodině a k lidem vůbec. Pro lepší budoucnost svých dětí emigroval s celou rodinou do Kanady kde žijí dodnes.

Byl to člověk s velkým srdcem. Svou ženu Růženu miloval di poslední chvíle, celých 53 let. Svoje 3 děti, 6 vnoučata 6 pravnoučat učil k úctě a k lásce. I v době, kdy byl velmi nemocný, projevoval všem radost ze života a lásku, která mu byla ode všech opětována. Proto si jej velmi vážím a budu na něj vzpomínat s velkou láskou.... pro mne to byl člověk s nádhernou duší a krásným charisma.