Komentář: Falešný prorok Mezei a romská elita

Marně jsem přemýšlel, jak začít. Možná by bylo ideální přehrání videa, kde David Mezei nadává dalšímu člověku, že vybírá peníze a u toho mu vyhrožuje zbitím na všechny způsoby, prohlašuje se katem a nakonec si veřejně brousí nože a mluví o tom, jak svého oponenta rozřeže. Počet nejhorších vulgarismů se blíží stovkám za pět minut. Nakonec hrdinně zaútočí na manželku svého oponenta a úchylně tam vypráví, jak jí bude znásilňovat. Že to jsou rysy psychopata, které nebude nikdo brát vážně? Ano, jsou. Ale pozor, z Mezeie je romský prorok. Stále nadává, stále vyhrožuje, stále křičí.. ale teď ve „jménu božím“.

Ukradený pietní akt v Teplicích

Není to tak dlouho, co za podivných okolností zemřel Rom v Teplicích, nepřežil zákrok policie. Věc vyvolala značné kontroverze a výsledkem je trestní oznámení na policii, které podal právník Maroš Matiaško. Toho ke spolupráci přesvědčil spolek Konexe. Lidé z Konexí zároveň zajistili základní pomoc sestře zemřelého a svolali pietní akt. Jenže místo pietního aktu se (za zády Konexí) konala neplánovaná romská demonstrace, která málem skončila dalším policejním zákrokem.

Hlavní „hvězda“ protestu? David Mezei. Ten samý David Mezei, který je na Facebooku známý tím, že od nejchudších Romů vybírá peníze na dobročinné účely. Je otázka, kde přesně tyto peníze končí. Zjevné ale je, že Mezei dovedl vybírání peněz k takové dokonalosti, že mu jeho diváci peníze posílají s radostí.

Mezei nelenil a vysílal každý den několik hodin svá vysílání plná dezinformací, lží a žádostí o peníze. Krom jiných naprostých nesmyslů vyprávěl také storku o tom, jak se spojili aktivisté ze skupiny Konexe s policií a za pomoci najatého právníka chtěli celou kauzu sprovodit ze světa a mrtvého Roma spálit, aby už neexistovaly žádné důkazy. Ze dne na den se tak z aktivistů, kteří pomáhali několik let stovkám lidí v severočeském kraji, stali vyvrhelové, které je potřeba minimálně zmlátit. Nikdo už neměl potřebu výhružky a urážky nějak skrývat. U Mezeie se začalo všem vyhrožovat veřejně a zcela otevřeně. A to včetně evangelického faráře Mikuláše Vymětala, kterého navíc Mezei a jeho lidé neustále obviňovali, že není skutečným farářem.

David Mezei se stává právníkem a detektivem zároveň

Jenže řvaní na Facebooku nestačilo. Diváci živých vysílání prohlásili, že jediný člověk, který je schopen věc vyřešit je právě Mezei a ten sedl do půjčeného auta, vybíral od lidí peníze na benzin a ubytování, aby mohl následujících několik dnů kauzu „vyšetřovat“. Jak jinak, vše vysílané na sociální síti.

Člověk tak mohl vidět na vlastní oči, jak Mezei hledá tělo na policii, poté v pohřebním ústavu a až nakonec v márnici (to vše ve státní svátek). U toho řve, štve Romy proti gádžům a neustále se nechá ubezpečovat, že jedině on může věc vyřešit, protože jej posílá Bůh. Na zadním sedadle stále sedící sestra zemřelého Stanislava Tomáše, která si patrně nevzpomněla, že s Miroslavem Brožem z Konexí vezla oblečení do pohřebního ústavu a domlouvala převoz zesnulého, tedy patrně věděla, kde mrtvý je.

Jenže to se nehodilo do scénáře. V podstatě unesená Simona tak dělala všechno, co Mezei nařídil. A mimo jiné si nevědomky objednala rakev za tři tisíce euro, kterou má údajně Mezei zaplatit ze sbírky mezi Romy. Jenže objednávka není napsána na Mezeie, jak by každý čekal. Objednávka je na Simonu. Pohřeb za plus mínus dvě stě tisíc. Mezei se ukázal jako frajer, ale platit to má někdo jiný.

Největší demonstrace Romů v historii ČR?

Vše vyvrcholilo snahou obsadit náměstí v Ústí nad Labem a uspořádat demonstraci, na kterou přijdou tisíce Romů z celé ČR, ale i ze Slovenska, Německa nebo Anglie. Romský národ totiž povstal a bude bojovat za jedinou boží pravdu (ne, to si nevymýšlím, to jen cituji Mezeie). Výsledek? Dvě stě lidí na obrovském náměstí. Za normálních okolností super účast, jenže z pohledu lajfkařů naprostý debakl. Proč? Mezei totiž stále dokola všechny ujišťoval, že povede národ do boje a že za ním přijdou na náměstí desetitisíce Romů. Jestli ale čekáte nějakou sebekritiku, jste vedle. Za všechno můžou Roma co nepřišli, tak že Mezei začal alespoň vyrábět trička s potiskem, které prodává jak jinak, než na Facebooku.

Doteď to je příběh o člověku, který našel solidní způsob, jak žít za cizí peníze. Asi ani nemá smysl mluvit o tom, že vybírání peněz tímto způsobem je nelegální a při překročení hranice pěti tisíc už jde o trestný čin podvodu, zejména pokud by se prokázalo, že Mezei všechny peníze nepoužil na dobročinné účely, ale pro svou potřebu. Asi nemá smysl se bavit o tom, že Mezei má kolem sebe hromadu lidí, kteří ho bezmezně obdivují a začnou okamžitě napadat kohokoliv, kdo s Mezeiem nesouhlasí. Výhrůžky zbitím mužů, žen, zabitím, surovým sexem, urážky nejtěžšího kalibru.. to všechno se stalo v tomto kruhu lidí absolutní normou.

Jenže tady je další problém a ten se už týká nás všech. Nikdy, a to ani u nácků jsem neviděl tolik koncentrované nenávisti a čistého rasismu, jako ve skupinách kolem Mezeie. A je jenom otázka času, kdy si toho všimne nějaký bulvární novinář, nebo fašistický politik a bude názory Mezeie ukazovat jako názor Romů. Mezei se prezentuje jako romský král a několik set a občas několik tisíc lidí mu veřejně vyjadřuje podporu.

Proč romská elita mlčí?

Proč dělá romská elita, že se nic neděje? Proč se romská komunita nevymezí proti člověku, který možná páchá trestnou činnost (nebo minimálně přestupek) a doluje peníze z lidí, o jejichž existenci tady třicet let bojujeme? Proč se nezastaneme aktivistů, kteří mají za sebou dlouhou historii a hromadu práce? Proč s Mezeiem spolupracuje skupina Roma luma, která má politické ambice? A jak je sakra možné, že někteří naši zástupci s těmito lidmi dokonce spolupracují? Proč se s nimi baví Český helsinský výbor? Kde to sakra jsme?

David Mezei je extrémista. Třicet let se tu vymezujeme proti různým rasistickým extrémistům, třicet let jsme tu pod palbou různých Dělnických stran, Sládků, Okamurů nebo jiných spolků. Teď koukáme na to, jak extrémista Rom dělá to samé v bleděmodrém. Kdybych měl počítat lidi, kterým Mezei veřejně vyhrožoval, nebo je urážel, nebo posílal své internetové násilníky, dostal bych se k desítkám, možná stovkám. Já sám jsem se stal terčem nehorázných urážek a výhrůžek, když jsem se vůči němu vymezil. A se mnou Emil Voráč nebo Romea. Jenže pokud odsuzujeme extrémisty gádže, musíme stejně odsoudit i extrémisty Romy.

Mezei štve Romy proti majoritě

Mezei štve romskou komunitu proti majoritě. A používá ty nejagresivnější manipulativní techniky a útočí na ty nejcitlivější věci, které si sebou jako Roma nosíme. Na naše tradice. Zneužívá je pro svůj prospěch. Jeho agresivita je přímo nakažlivá a jeho stoupenci jsou již stejně agresivní, jako je Mezei sám. Je to on, kdo vypráví na Facebooku, že kdyby šlo do fyzického konfliktu několik set Romů, vydobudou si Romové konečně respekt. A bude to on, kdo bude zodpovědný za to, až někteří jeho stoupenci do skutečného konfliktu půjdou.

A Romové, proč se víc neptáte na to, kam přesně dal Mezei peníze, které jste mu dali? Kam dal peníze, které vybral mimo transparentní účet a nechal si je poslat na soukromé účty svých příbuzných? Jak vám vysvětlí, že sponzorujete jeho život?

Bude práce uznávaného advokáta zničená?

On totiž nemusí napáchat škody jen na Romech. On páchá škody na samotném vyšetřování úmrtí Stanislava Tomáše. Který policista, úředník nebo právník je zvědavý na to, jak mu „nařizuje“ další postup člověk, který sbírá rady na Facebooku? Kdo se bude zabývat tím, že skuteční odborníci z neziskovek nejsou ochotni poslouchat nadávky, výhružky a dehonestaci všeho druhu a proto mohou přestat spolupracovat? Jak k tomu přijde sestra mrtvého Roma, pokud Mezei nesežene peníze na to, aby se zaplatila obrovská faktura za grandiozní pohřeb, který si Mezei vymyslel? A nakonec, kdo bude Simoně pomáhat, až Mezei zase odejde, jakkoliv se podle posledních zpráv znovu chystá do Teplic?

Kdo jiný než my má ukázat, že jsme se za těch třicet let posunuli? Kdo jiný má ukázat, že už dávno nejsme nezaměstnatelná skupina pobíračů dávek, protože máme vzdělání a chceme v Česku žít úplně stejně, jako majorita? Kdo jiný má říct, že tady není pro žádné extrémisty místo, ať jsou jakékoliv barvy pleti?

Je rok 2021. Dneska už není výjimkou, že potkám Roma právníka, doktora nebo mechanika. Nedivím se, když Rom řídí tramvaj, kterou jedu do práce, nebo pracuje na poště, odkud posílám dopis. Říká se tomu pokrok. To co dělá Mezei, je primitivismus nejtěžšího kalibru, ke kterému bohužel svádí i hromadu dalších lidí. A to je cesta zpět někam, kam už nikdo z nás nechce. A jestli jsme se opravdu posunuli, musíme se vůči primitivnímu násilí vymezit. Protože pravidla platí pro všechny. To jsme přeci celých třicet let chtěli.

