Marek Hojsík analyzuje výsledky slovenských voleb: Historický úspěch v počtu zvolených Romů, jinak však Pyrrhovo vítězství

Igor Matovič, předseda OLaNO

Po zveřejnění výsledků víkendových parlamentních voleb na Slovensku zavládla mezi mnoha Romy a jejich přáteli euforie z historického úspěchu, kdy byli do sněmovny zvoleni tři Romové - jedna žena a dva muži kandidující za vítězné hnutí "Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti" (OĽaNO). Skutečně jde o historicky jeden z největších úspěch u romských kandidátů v EU (z tohoto pohledu je úspěšnější pouze Španělsko, kde se do předchozího parlamentu dostali čtyři Romové a v současném sedí tři romští poslanci - důležité je, že na rozdíl od Slovenska byli zvoleni za různé politické strany). Minimálně, co se týče počtu Romů. Při hlubší úvaze o výsledku slovesných voleb však může jít o radost z Pyrrhova vítězství.

Slováci v sobotních volbách sice odstavili zkorumpovaný režim Roberta Fica a zároveň prozatím zastavili růst Lidové strany Naše Slovensko (ĽSNS). Ale zároveň si zvolili historicky nejkonzervativnější parlament, ve kterém po boku Kotlebových neonacistů zasednou představitelé několika politických hnutí, u kterých empatii pro potřeby Romů očekávat nemůžeme.

Xenofobní "Jsme rodina" je partnerem krajně pravicové Ligy severu

Na třetím místě po vítězi voleb OĽaNO a SMERu trojnásobného premiéra Roberta Fica se umístilo xenofobní hnutí "Jsme rodina", které si klade za cíl "ochránit rodiny na Slovensku před ohrožením zvenčí i zevnitř ". Hnutí je partnerem italské krajně pravicové Ligy severu, jejíž lídr Mateo Salvini se jako ministr vnitra smutně proslavil politikou namířenou proti romským táborům a organizováním velkých protiromských demonstrací. Politické hnutí nepředstavili žádný detailnější program týkající se integrace Romů (navrhují pouze zavedení podpory pro podnikatele při sezónním zaměstnávání Romů v zemědělství) nebo boje proti rasismu, ale jeho přední představitel a neúspěšný prezidentský kandidát Milan Krajniak se sám prohlašuje za "experta na boj proti romské kriminalitě ".

Navzdory obavám odborné veřejnosti z přístupu neoliberální strany Svoboda a a solidarita (SaS), která se během svého předchozího vládního působení nestihla kvůli pádu Radičové vlády realizovat některé své experimenty, jakými bylo omezení sociální pomoci na "jedno teplé jídlo denně", obsahuje její současný program jednu samostatnou kapitolu věnovanou řešení problémů romských osad. Tato strana nabídla nejdetailnější 40-stránkový plán opatření začleňování najmarginalizovanejších romských komunit, který se soustředil na podporu aktivace, zaměstnávání a vzdělávání, avšak neřešil strukturální bariéry na straně většiny jakými je rasismus nebo diskriminace. Vzhledem k jejich zaměření na ekonomiku a menšinové postavení v případné budoucí vládě se však nedá očekávat, že by se tato strana soustředila na prosazování agendy inkluze Romů a boje proti rasismu, kterému Romové čelí.

Starosta úspěšného Spišského Hrhova ministrem?

Strana bývalého prezidenta Andreje Kisky, která skončila jako nejmenší strana v novém parlamentu, na přední místo kandidátky postavila Vladimíra Ledeckého, bývalého starostu obce Spišský Hrhov, která je považována za jednu z nejúspěšnějších v integraci Romů. O Ledeckém se v případě účasti strany Za lidí ve vládě uvažuje jako o možném ministru práce, ale i v případě jiné pozice bude schopen na centrální úroveň přenést zkušenosti a potřeby z místní úrovně.

Do parlamentu se nedostala romská kandidátka historička Zuzana Kumanová, která se léta věnuje romským dějinám a připomínání romského holokaustu. Z hlediska zájmů Romů je důležitá i účast možné ministryně spravedlnosti Marie Kolíkové, která se léta věnovala tématům přístupu zranitelných skupin k spravedlnosti (v minulosti založila síť center právní pomoci při krajských soudech, reformovala osobní bankrot jako způsob úniku z pasti zadluženosti) a nediskriminace.

OĽaNO dalo velký prostor Romům, vztah strany k začleňování Romů je nejasný

A co vítěz voleb OĽaNO? Z hlediska českého čtenáře je tato strana těžko pochopitelná, protože fakticky neexistuje. Donedávna měla pouze čtyři členy a žádné stranické struktury, mechanismy jejího vnitřního rozhodování nejsou veřejně známé a předpokládá se, že spočívají hlavně na stranickém lídrovi Igoru Matovičovi. Vztah strany k začleňování Romů je nejasný a to přesto, že na kandidátce dala velký prostor Romům. Může to být dáno skvělým politickým instinktem Matoviče, který vycítil a reagoval na nebývalou politickou mobilizaci Romů na Slovensku (související pravděpodobně se strachem ze sílících neonacistů a fašistů).

Matoviče zároveň váže přátelství s romským politikem Peterem Pollákem, který za Ficovy vlády působil jako vládní zmocněnec pro romské komunity (jeho působení je hodnoceno smíšeně - na jedné straně prosadil zákon podmiňující přístup k základní sociální dávce účastí na nucených pracích, na druhé straně začal řešit například desetiletí zanedbávanou otázku vypořádání pozemků pod segregovaných romskými osadami ). Matovič se ve prospěch něj vzdal kandidatury v minulých volbách do Evropského parlamentu a Pollák se tak loni stal prvním romským europoslancem za Slovensko.

V sobotních volbách se jeho 28letý stejnojmenný syn, jehož odbornost nebo pracovní zkušenosti nejsou veřejnosti známé, stal poslancem nového parlamentu. Kromě Polláka mladšího se za OĽaNO do parlamentu dostali i další dva romští kandidáti - pedagog Jan Herák, který se dlouhodobě věnuje dětem z dětských domovů a rizikové mládeži, a uznávaná romská novinářka a aktivistka Jarmila Vaňová.

Vzhledem k tomu, že OĽaNO vždy bylo virtuální stranou nezávislých kandidátů, není vůbec jisté, jakou politiku ve vztahu k Romům a jejich začleňování bude ve vládě, kterou bude vést, vlastně prosazovat. Jejich předvolební program obsahuje 17 bodů, poměrně nekonkrétní bodů týkajících se podpory vzdělávání, restrikce sociálních dávek, ale i stíhání nenávistných projevů. Není ale jasné, zda se do programu budoucí vlády promítnou tyto body nebo bude její lídr prosazovat něco jiného.

Kdo bude určovat politiku směrem k Romům?

Strana nemá struktury ani jasný demokratický mechanismus vnitřního rozhodování, místo něj experimentuje s různými formami přímé demokracie (ankety na Facebooku nebo nedávno avizovaná možnost "národních konzultací", které využívá Orbán v Maďarsku). Je tedy možné, že vládní politiku bude určovat Romům nepříznivě nakloněné slovenské veřejné mínění nebo jiné politické formace přítomné v novém parlamentu, budoucí vládní koalici nebo dokonce v samotné straně OĽaNO.

Téměř polovinu poslanců zvolených za OĽaNO totiž tvoří přívrženci extrémně konzervativních křesťanských politických hnutí, kteří se budou snažit prosazovat své kulturně etické priority, mezi nimiž můžeme očekávat omezování práv žen (část z nich již v předchozím parlamentu navrhovali zákaz interrupcí a umělého oplodnění - za které dokonce navrhovali zavést tresty odnětí svobody na 5 až 12 let) nebo oslabování ochrany menšin a boje proti diskriminaci a rasismu, které jsou vnímány jako nebezpečná liberální agenda.

Irena Biháriová, nejúspěšnější romská kaniddátka nebyla zvolena

Tyto hodnoty (včetně například zřízení samostatného ministerstva pro lidská práva nebo systematický boj proti rasismu zažívání Romy) byly prosazovány hlavně neúspěšnou koalicí stran Progresivné Slovensko a Spolu, kterým účast v parlamentu utekla o méně než 900 hlasů. Na čtvrtém místě jejich kandidátky se nacházela známá romská právnička a bojovnice proti extremismu Irena Biháriová, která se stala historicky nejpopulárnější romskou kandidátkou (ve volbách získala téměř 47 tisíc preferenčních hlasů, což je 31. nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů), ale kvůli zvýšenému kvora pro koalici, za kterou kandidovala, se do parlamentu nedostala.

O postoji Kotlebových neonacistů nebo bývalého vládního SMERu k Romům, není třeba psát. Přes ĽSNS se do parlamentu dostala skupina rasistických násilníků a odsouzených kriminálníků. A Ficova strana se do historie zapsala brutálními zásahy proti obyvatelům romských osad, rasistickým jazykem a otevřeným přiznáním, že problém začleňování Romů a budování soužití Romů a Neromů ji nezajímá; naopak opakovaně dokázal, že se na nenávisti vůči Romům rád kdykoliv přiživí.

Z hlediska zastoupení Romů v novém parlamentu mohou být tedy slovenské volby na první pohled vnímáno jako úspěch, ale detailnější analýza jeho výsledného složení vzbuzuje obavy. Pro každou menšinu, jejíž práva a zájmy jsou ohrožovány, jsou obecně příznivější naladěné progresivní politické proudy. Ty se však do slovenského parlamentu nedostali. V lepším případě bude nová slovenská vláda podporovat rozvoj dlouhodobě zanedbávaných regionů, ve kterých žije většina Romů - a z takové podpory mohou profitovat. V horším se zesílí diskurz zaměřený na pořádek a restrikce práv menšin včetně Romů. V každém případě však nemůžeme počítat s tím, že by se do centra pozornosti nové slovenské vlády dostali boj proti diskriminaci a rasismu, což jsou problémy kterým čelí většina Romů na Slovensku a bez jejich řešení nemůže být úspěšná žádná politika začleňování.