Michal Mižigár: Jak vám můžeme věřit opravdovost připomínání hrůz 2. světové války, když Romy označujete jako nepřizpůsobivé? Tak nám říkali nacisté!

Michal Mižigár (FOTO: Lukáš Houdek)

Jak mám věřit, že si opravdu jako společnost připomínáte konec 2. světové války, když doposud Romy označujete jako za nepřizpůsobivé? Tato společnost nechala vyvraždit přes 90 % procent romského obyvatelstva v českých zemích za 2. světové války. Po válce se tito Romové a Sintové vrátili, mějme na paměti, že jim celé rodiny zahynuly v Letech, Hodoníně, Osvětimi a i na dalších místech. Po jejich příchodu domů je opět čekala perzekuce v demokratickém osvobozeném Československu díky zákonu o potulných cikánech (č. 117 / Sb. 1927), který sám podepsal T. G. Masaryk, až do roku 1950.

Co se stalo za tu dobu? Holokaust Romů a Sintů pořád není vnímaný patřičně. Čeští historici toto téma vůbec nezahrnovali do národního narativu. Na místě někdejšího tábora v Letech byl postaven prasečák, který před pár lety získalo Muzeum romské kultury v Brně. Dnes tam byl pietní akt, kdo chcete, můžete se podívat tady.

Překvapuje mě, jak hejtmani a starostové používají slovo „nepřizpůsobivý“, které je jen českým synonymem termínu „asociál“ používaného fašisty.

Kam tato společnost došla dále? Pár zmínek o holokaustu v učebnicích. Avšak pořád tu zůstává obrovské ALE.

Překvapuje mě, jak hejtmani a starostové používají slovo „nepřizpůsobivý“, které je jen českým synonymem termínu „asociál“ používaného fašisty. Je to jen slovíčko, ale ta podstata té fašistické myšlenky jede dál. Nikomu to nevadí a nikdo se za to nestydí.

Z 300 000 přijatých ukrajinských uprchlíků do Česka, 1200 ukrajinských Romů jsou předmětem médií a „starostí“ celého státu. Nikdo je nechce nikde ubytovat a každý se vymlouvá na to, že jsou jiní, mají jiné specifické požadavky.

Česko si neumí poradit s romskými dětmi ve školách (národnostní menšina 250 000 – 300 000 z 10 milionů). Česko si neumí poradit s 1200 romskými běženci z 300 000 běženců z Ukrajiny.

Toto že nemůže zvládnout Česká republika? Vyspělá, demokratická a považující se za prozápadní společnost? Jsou ti Romové opravdu až tak velkým problémem?

Ne! Ba naopak, čecháčkovství – český rasismus, nacionalismus a šovinismus skrytý pod rouškou morálky a ignorantství širšího kontextu, kulturní jinakosti doprovázený nevrlostí k mluvčím cizích jazyků. To je jediný důvod! Suma sumárum sečteno, podtrženo!

Ještě si říkám, že možná nějaká naděje je. Blíží se komunální volby a místní politici se musí uchylovat k populismu, aby obstáli ve volbách. Rasismus vůči Romům je přehlížen a podporován ve prospěch voličů. Těžko věřit, že naděje v tomto případu v této společnosti je. Jedinou nadějí jsou Romové sami sobě, kteří ještě věří, že něco mohou udělat a s nimi všichni dobří lidé, kteří nejsou rasisté a pokrytci.

Obávám se, že se mění doba. Už je málo přeživších holokaustu, kteří by nám mohli zprostředkovat svou traumatickou zkušenot, která v mnoha lidech otevírala lidství.

Nakonec to zůstane na nás, jak se o holokaustu bude učit dále.

Běda a hanba těm, kdo...! Běda? Není čím vyhrožovat, rasismus vůči Romům je pořád běžnou věcí. Takže jenom, snad hanba těm, kdo pokrytecky pokládají věnce při pietních aktech se slovy „...že něco tak strašného se už nesmí opakovat“ a přitom sami používají to škaredé slovo "nepřizpůsobiví."