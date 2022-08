Miroslav Brož: Hoax v českých médiích. V Německu Vinnetoua nikdo nezakazuje

Pierre Brice a Lex Barker jako Vinnetou a Old Shatterhand

Vinnetou - nedá mi to, abych se taky nevyjádřil k hoaxu, který koluje v českých médiích o tom, že údajně v Německu chtějí zakázat Vinnetoua.

Ve skutečnosti se německé nakladatelství rozhodlo nevydat knížku s novými příběhy Vinnetoua, protože byla napsaná ve stylu 19.století, byla napsaná přesně ve stylu, jako by ji napsal Karel May. V reakci na veřejnou diskuzi, která v Německu kolem toho vypukla, oznámily některé německé televizní stanice, že už nebudou vysílat filmy o Vinnetouovi. Proč? Zkusím to shrnout.

Knihy Karla Maye a následně západoněmecko-jugoslávské filmy nemají s realitou Ameriky a s životem tamějších původních obyvatel nic společného. May v Americe nebyl (respektive byl tam ve stáří, až poté, co napsal své knihy) a ve svých knihách popisuje své představy, fantazie, předsudky, ne život v Americe. Jeho knihy nemají s realitou nic společného.

Používání rasistického a koloniálního slovníku v knihách Karla Maye. Už samotné slovo "indiáni", které k označování původních obyvatel vymysleli a začali používat kolonizátoři a pachatelé genocid. Mysleli si, že jsou v Indii, proto slovo Indiáni (anglicky Indové). O žádné "indiány" nešlo. Je to trochu podobné, jakoby May psal o obyvatelích České republiky a označoval je zásadně třeba slovem "Knedlíci".

Black face ve filmech o Vinnetouovi - původní obyvatele Ameriky ve filmech (velmi nereálně, špatně, na hraně rasistické karikatury) hrají bílí Evropané s načerněnými obličeji. Samozřejmě v pouťových kostýmech, které s realitou nemají absolutně nic společného.

Představme si třeba, že by někdo natočil film o životě v České republice a nás by hráli černoši s obličeji natřenými bílou barvou v podobných karikaturách kostýmů.

Původní obyvatelé Ameriky jsou ve filmech (a částečně i v knihách) ztvárněni jako idioti s nízkým intelektem, neschopní složitějších vyjádření, nebo vyjádření v souvětí. Daleko víc rasistický je May v popisu podle něj údajně "líných a špinavých" Hispánců a obyvatel Středního východu ve svých dalších knihách.

Asi to nejpodstatnější - romány o Vinnetouovi se odehrávají v době, kdy probíhala genocida Apačů. Americké armádní jednotky vyhledávaly jejich sídla, vesnice a puebla, nemilosrdně je vypalovaly a vraždily všechny, včetně žen i dětí. V knihách Karla Maye o tom není ani zmínka, když tam někdo zabije původního obyvatele, je to vždy individuální padouch, který je o pár stránek dál zpravidla za svůj zločin po právu potrestán.

Je to trochu podobné, jako by byl napsán román, který by se odehrával v Polsku roku 1943 a jeho hlavní židovský hrdina by se stal pokrevním bratrem nějakého Árijce, který tam přijel stavět železnici. Společně by se projížděli na koních, navštěvovali jiné židovské komunity, kde by prožívali nejrůznější dobrodružství... O holokaustu by v tom románu odehrávajícím se v roce 1943 nebyla ani zmínka...

Atd, atd, atd.

Vinnetoua samozřejmě v Německu nikdo zakazovat nebude, jen ho nebudou tak často dávat v bedně a jedno nakladatelství se rozhodlo, že novou verzi té knihy, plnou nepravd, nesmyslů, rasismu a blbostí, nebude vydávat.