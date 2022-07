Miroslav Brož, poučení z kauzy Lety: Gádže se nepolepší sami od sebe, Romům jen tak zadarmo nic nedají

Miroslav Brož v Letech u Písku 22. 7. 2022 (FOTO: ROMEA TV)

Podle Miroslava Brože z organizace Konexe je zbourání vepřína v Letech u Písku velké vítězství aktivistů, kteří se téměř 30 let o zbourání vepřína na místě koncentračního tábora pro Romy snažili. " Gádže se nepolepší sami od sebe, že Romům jen tak a zadarmo, nic nedají, natož jejich práva nebo dokonce rovnoprávnost. (...). Chceme-li rovnoprávnost a emancipaci Romů, budeme to společně muset vybojovat," uvedl Miroslav Brož v projevu u příležitosti slavnostního zahájení demolice.

Vážení přítomní, moji drazí Romové,

dnes společně slavíme velké vítězství. Po letech vyjednávání a bojů se podařilo dosáhnout toho, aby prasečí farma provozovaná v místech genocidy českých Romů a Romek, ukončila provoz a brzy na jejím místě bude stát důstojný památník. Je potřeba poděkovat všem, kteří se za odstranění farmy, za ty dlouhé roky, zasloužili.

Dosáhli jsme důstojnosti a spravedlnosti pro ty, kteří zde v Letech zemřeli a trpěli a pro jejich pozůstalé. Dosáhli jsme vítězství. Co udělat proto, aby to vítězství nebylo jen symbolické? Jaké si z kauzy Lety vzít poučení?

Chtěl bych parafrázovat Martina Luthera Kinga, který mluvil o tom, že nic není větším omylem, než si myslet, že držitelé moci se sami o své dobrotě a uvědomění polepší a bezmocným sami od sebe, jen tak, dají jejich práva, důstojnost a spravedlnost. Naopak, celé dějiny lidstva nás učí, že každý, sebemenší pokrok k lepšímu, musel být těžce a za velkého úsilí a obětí vybojován. A nemyslím teď ozbrojený boj se zbraní v ruce, ale boj ve smyslu, jak ho vede občanská společnost, my aktivisté.

Vidíme to nejen na vítězství v Letech, podobného vítězství se povedlo dosáhnout, jen díky společné práci aktivistek a statečnosti obětí, i v kauze nucených sterilizací romských žen. Kdyby aktivisté a aktivistky nebojovali, nedali do toho boje všechno, dnes by tady stále stála prasečí farma, žádné odškodnění pro oběti sterilizace, by nebylo.

Zkrátka je třeba přijmout skutečnost, že Gádže se nepolepší sami od sebe, že Romům jen tak a zadarmo, nic nedají, natož jejich práva nebo dokonce rovnoprávnost. I když to třeba budou krásnými slovy slibovat.

Proto poučením z kauzy Lety je to, že nás jako občanskou společnost a aktivisty čeká ještě mnoho práce a bojů. Chceme-li rovnoprávnost a emancipaci Romů, budeme to společně muset vybojovat.