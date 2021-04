Miroslav Brož: Silný rasismus je dlouhodobý problém českého fotbalu!

Miroslav Brož při projevu u památníku v Letech u Písku 13. 5. 2013. (FOTO: ROMEA TV)

Kauzu fotbalové Slavie a jejího obránce Ondřeje Kúdely pozorně sleduji i na Facebooku.

Jsem rád, že se to pořádně rozmázlo a konečně se o tom mluví. Silný rasismus je dlouhodobý problém českého fotbalu. To, co se stalo Slavii, je jen důsledkem toho, že se tento fenomén dlouhodobě nechává vyhnívat a neřeší, nebo jen naoko.

Slávističtí a čeští fanoušci se teď předhání v popírání toho, že by český hráč mohl nazvat černého protihráče opicí. Přitom všichni víme, že je v České republice na fotbale poměrně běžné, že fanoušci na černé hráče hází banány a křičí, že jsou opice z Afriky. Na Slavii se to dělo naposledy nedlouho před covidem, v červnu 2019.

Chtěl bych také připomenout a doporučit těm, kdo ho ještě neviděli, výborný dokument FC Roma o romských fotbalistech z Děčína a o tom, jak vedli kontumačně okresní přebor, protože jiné týmy z rasových důvodů odmítaly hrát proti romským hráčům.

Dnes mě dostal lítající meme, kde hráč nazývá rozhodčího „černá svině“ a pod tím, že za to dostal zákaz na 1000 zápasů. Šokující je kontext ve kterém to fanoušci sdílejí, jakože je to absurdní, všichni přece vědí, že rozhodčímu se říká černá svině běžně, to protože má černé oblečení (hahaha..) a za chvíli by ještě nakonec mohlo být považováno za něco špatnýho nazývání rozhodčích černýma sviněma a mohlo se to začít postihovat.

Je hrozné, co to vypovídá o stavu fotbalové kultury a míře rasismu v Česku.