Miroslav Klempár: České republiky se nový desetiletý plán Evropské komise na podporu Romů týkat nebude!

Miroslav Klempár

Evropská Komise přijala desetiletý plán, do kterého zahrnula připomínky Rady EU na podporu Romů v EU. Cíle a doporučení poslouží jako důležité nástroje, pomocí nichž bude možné měřit dosažený pokrok a zajistit, aby EU zlepšila poskytování nezbytné podpory, kterou stále mnoho Romů žijících v EU potřebuje.

Věra Jourová, místopředsedkyně výboru pro hodnoty a transparentnost navíc jasně prohlásila: "Jednoduše řečeno, za posledních deset let jsme neudělali dost na podporu našich romských spoluobčanů. To je neomluvitelné. Mnozí Romové jsou nadále vystaveni diskriminaci a rasismu. To nelze akceptovat. Dnes navazujeme na úsilí o nápravu této situace s jasnými cíli a obnoveným závazkem dosáhnout v příštím desetiletí skutečné změny."

Komisařka pro rovnost Helena Dalliová k tomu pak dodala: "Očekáváme, že díky cílům, které jsme dnes vytyčili ve strategickém rámci, dosáhneme do roku 2030 skutečného pokroku v budování takové Evropy, která bude Romy přijímat jako nedílnou součást své rozmanitosti, Evropy."

Mohli bychom si říct, že je to na dobré cestě, kdybychom se nedozvěděli, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová z ANO nepřipravila návrh na změnu alokace prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) na programové období 2021-2027 a financování je zkráceno téměř o polovinu.

Když vezmeme v úvahu, že Česká republika investuje do školství nejméně peněz ze všech zemí Evropské unie a velká část projektů je financována právě z fondu ESF, tak je to skandální a neprofesionální.

Politici si na úkor naších dětí dělají předvolební kampaň a způsob jakým to provádějí je pochybný a netransparentní. Ministerstvo pro místní rozvoj zamezilo jekékoliv diskusi a rozhodlo autoritářsky a v rozporu s demokratickými hodnotami. Návrh byl poslán do zkráceného připomínkovacího řízení, kdy bylo technicky nemožné si materiál prostudovat a připomínkovat. To vše proběhlo v tichosti bez pozornosti médií.

S takovým přístupem a financováním budeme mít sice kanál spojující Labe s Odrou, ale budeme mít take v porovnání s Evropou hloupější děti, počet sociálně vyloučených lokalit se zdvojnásobí a nebudeme mít prostředky na služby pro ohrožené osoby a seniory.