Petra Gelbart: Chceme po většině respekt k Romům a Romkám, dokáží však někteří Romové tolerovat jinakost?

Petra Gelbart (FOTO: Colette Montoya-Sloan)

„Tak říkej, že jsi Maďar nebo Portugalec nebo Ind, jestli seš jó tmavej. Příjmení si taky můžeš nechat změnit a mluv víc jako my Češi, a máš to.“ Líbí se vám tyhle nápady jako řešení diskriminace? Ne? Máte pocit, že gádže by měli Romy respektovat takové, jaké jsou, dokonce i když o nich pořádně nic nevědí?

U příležitosti Mezinárodního dne Romů známá známé napsala otřelou provokaci: „A kdy je svátek bílých?“ Určitě má pocit, že Romové už nevědí roupama co dělat, že si za diskriminaci (kterou si ostatně vymýšlejí) můžou sami. A přesto by s Romem neměnila.

Spousta lidí si myslí, že LGBTQ lidi si „za to“ můžou sami. Jako by si někdo, kór v romské rodině, schválně vybral, že bude úplně jiný, že bude jen tak ze srandy terčem posměchu nebo násilí, protože být gay nebo trans je přece tak jednoduché.

A jak nám proběhl týden oslav 50. výročí 1. světového romského kongresu? Mimo jiné jsem se od jednoho romského aktivisty z ČR dozvěděla, že lidi, kteří jsou něco mezi mužem a ženou, tím „ubližují společnosti.“ Odmítl odpovědět na otázku „jak“ a řekl, že o tom nebude debatovat.

Další veřejně činný Rom, a nejen on, jen slabě dokázal skrýt svůj despekt vůči gayům a trans lidem, přičemž používal slova jako „postižení“. Vědecká hodnota těchto tvrzení je zhruba na úrovni názorů, že COVID-19 nezabíjí.

Nechápou, že tohle si zpravidla člověk nevybere. A pořádně o těch lidech nic nevědí. Ohánějí se hodnotami, které se stejně časem mění.

Ježíš celkem jasně hlásal, „nesuďte; milujte i ty, které máte za hříšníky.“ Nepamatuji si, že by v Bibli někde stálo „ten, kdo poníží gaye nebo trans člověka, pokud možno tak, že dotyčný kvůli tomu spáchá sebevraždu [bohužel dost častý jev], půjde šupem do nebe.“ I současný papež katolické církve umí zastávat své tradiční názory, aniž by se na adresu odlišných lidí projevoval jako buran.

Každý má právo na svůj názor (na Ďábelské Cikánky obzvlášť) a ani já nemám úplně vyřešený svůj postoj k některým otázkám ohledně trans lidí, náhradních děloh, nebinárních středoškolaček atd.

Některé věci naše mozky těžko pobírají, stejně jako dřív bylo nemyslitelné, aby ženská nosila kalhoty nebo šla k volbám, natožpak aby hájila práva Romů coby prezidentka Slovenska. Taky jsem se například musela naučit lépe pochopit lidi, kteří důsledkem závislosti upadli do bezdomovectví.

Nejsem svatoušek, že bych nikdy nepronesla nějaký nadřazený komentář. Ale pokud chci, aby mě společnost tolerovala jako Romku, která svůj (polo)původ nehodlá tajit, přestože bych teoreticky mohla, tak i kdybych měla jemnocitný názor jakýkoli, nemůžu se přece obrátit a nadávat na nějakou jinou znevýhodněnou skupinu. (Třeba protože se bojím, že můj syn bude gay a nedá mi biologické vnouče, hahahahahaha.) To už bych pak rovnou mohla slavit Mezinárodní den bílých cis- heteráků místo dne Romů.