Příručka propagandy – jak zatočit s nepohodlnou pravdou?

Nelíbí se vám pravda? Nevadí! Máme pro vás příručku, jak ji zamlžit anebo nahradit jinou vhodnější, alternativní verzí. Účel světí prostředky, takže se neostýchejte klamat a lhát. Hlavně tenhle článek nikde nešiřte, nechcete přece, aby ostatní znali vaše finty.

Pro vytvoření tohoto článku a níže uvedené infografiky se autor inspiroval dokumentárním seriálem Jak se stát tyranem. Samozřejmě propagandu odsuzuje a rozhodně nechce nikoho nabádat k používání jejích nástrojů. Je ale dobré se s praktikami propagandy seznámit – třeba i trochu odlehčenou formou.

1. Thomasův teorém

„Není důležité, jak to je, ale jak to vypadá.“

Začneme naším výchozím předpokladem, který nám říká, proč je propaganda tak silná a zároveň jak funguje. Thomasův teorém zní: „Pokud je nějaká situace definovaná lidmi jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích.“ To znamená, že to, co tvrdíte, nemusí být pravda, ale stačí, když tomu budou lidé věřit. Budou se pak podle toho chovat.

Štve vás třeba, že mají v nepřátelském státě mnohem vyspělejší zdravotnictví a léky? Vystrašte lidi možnými riziky a vedlejšími účinky natolik, aby se je báli využívat, a výhoda je pryč.

2. Zahlťte je (flooding)

„Cílem moderní propagandy není jen dezinformovat nebo vám vnutit cizí názory. Jde o to vyčerpat kritické myšlení a vymazat pravdu.“ (Garri Kasparov)

Lidi si často mylně myslí, že je potřeba druhou stranu přesvědčit o vlastní pravdě, aby tu pravou odmítli. Ve skutečnosti je to ale mnohem snazší. Stačí, když vytvoříte tolik verzí a protichůdných tvrzení, že jimi zaplavíte informační prostor takovým způsobem, že se v něm většina lidí ztratí a není schopná se dobrat skutečnosti. Na další hledání pravdy pak rezignují a jsou snadnou obětí pro vaše další sdělení.

Sestřelili jste omylem civilní letadlo a jsou vám na stopě? Co když si ho sestřelili sami, nebo ho zničili teroristé. Vyloučit nemůžeme dokonce ani mimozemšťany…

3. Odveďte pozornost (whataboutismus)

„Copak Zlatovláska, ale jmelí! Všimli jste si, kolik se letos urodilo jmelí?“ (Jára Cimrman)

Praskl na vás nějaký průšvih a potřebujete se z toho dostat nějak ven? Řešením je odvedení pozornosti. Najděte obětního beránka a svalte na něj vinu. Nebo odveďte pozornost úplně jinam, upozorněte na problémy jiných a pořádně je nafoukněte tak, aby ty vaše ve srovnání s nimi nevypadaly tak hrozně.

Až vám budou vyčítat, že vaše ozbrojené složky mlátí lidi na pokojných demonstracích, připomeňte jim přešlapy jejich policie.

4. Rozpoutejte shitstorm

„Čím hůř, tím líp.“

K zaplavení informačního prostoru a odvedení pozornosti slouží nejlíp mimořádně kontroverzní anebo absurdní věci. Média milují senzace, tak jim je dejte! Nemůžou si pomoct a skočí po nich jako „slepice po flusu“. Čím větší bizár, tím víc ho budou řešit, a na váš průšvih se zapomene.

Odhalili vaše agenty, kteří otrávili v cizině proradného dvojitého agenta? Co kdyby prezident nějaké jejich spojenecké země veřejně podpořil vaši báchorku o tom, že jed pochází z jejich dílny? Velkou část informačního toku zahltí diskuze o tom, proč to řekl a jak to tedy je s tím původem, a fakt, že jste někoho otrávili, ustupuje do pozadí. Dobrá práce!

5. Polarizujte společnost

„Rozděl a panuj.“

V jednotě je síla. Pokud vaši nepřátele budou táhnout za jeden provaz, budete to mít těžké. Rozdělte je! Najděte citlivá témata, rozdmýchejte s nimi mezi nepřáteli konflikt a vrazte mezi ně klín sváru. Nebudou schopní se na ničem dohodnout a paralyzujete je. Společně vás můžou dotlačit k pro ně výhodnějším podmínkám, ale při individuálních jednáních si prosadíte svou mnohem snadněji. Rozbijte jejich aliance, mezinárodní organizace a integrace, ale i společnosti uvnitř států.

Rozjela se v cílovém státě ohnivá diskuze o bezpečnosti očkování? Skvělá příležitost! Přiživujte obě strany hádky, a hlavně, ať se navzájem co nejvíc nesnáší. Na čím menší skupiny je rozdrolíte, tím lépe s nimi budete moct dál pracovat a cílit na ně další vaše sdělení.

6. Využijte konspirační teorie ve svůj prospěch

„Co před vámi tají a nechtějí, abyste věděli. Tohle vám jinde neřeknou.“

Možná si říkáte, že ani ty nejtupější pastelky v penále vám přece nemůžou baštit takové nesmysly. Není to jen tak. Musíte zabrnkat na nějakou jejich strunu a dát jim to, co chtějí slyšet. Taky jim musíte pomoct si vysvětlit, proč tomu samému nevěří i ostatní lidé a média o tom nepíší. A tady přichází na řadu konspirační teorie. Pokud s vámi někdo nesouhlasí, tak je buď součástí spiknutí, které má zakrýt „vaši skutečnost“, nebo je hloupou ovcí, která jen slepě následuje to, co se jí řekne. Bonus je, že se vaše ovečky mohou cítit nadřazeně nad všemi ostatními. Geniální!

Nikdo jiný nepíše o pomerančích napíchaných virem HIV? Určitě to není proto, že by to byl naprostý nesmysl, ale je to jen důkaz toho, jak je tahle konspirace prorostlá celou společností.

Autor je konzultant a lektor kritického myšlení ve vzdělávacím Institutu GrowJOB. Zakladatel projektu #krimyš a organizátor konference Kritické myšlení.