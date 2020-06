Miroslav Brož: Rasisté napadli aktivistu Jozefa Mikera. Útočili se slovy "Ty vole cikán a v tričku Pirátů, to je úlet, zasr*** Piráti“.

Jozef Miker (FOTO: www.llp.cz)

O víkendu byl v Teplicích rasisty zmlácen romský hrdina, známý aktivista a bojovník nejen za romská práva, Jozef Miker. Byl zbit několika muži, kteří vycházeli z hospody v těsné blízkosti Jožkova bydliště, měli vypito a když vyšli před hospodu, Jožka zrovna procházel kolem. Útočníci jej neznali, startovací záminkou k útoku bylo kromě jeho romství i to, že byl oblečen do trička Pirátské strany.

"Ty vole Cikán a v tričku Pirátů, to je úlet, zasr*** Piráti", řekl jeden z nich. Následně ho jeden z mužů chytil zezadu, podržel mu ruce u těla a další útočník mu zasadil několik úderů do obličeje. Jožkovi zlomil zub. Nakonec útočníci Jožku svlékli z pirátského trička, které roztrhali. Využili skutečnost, že je pán v letech, vážně nemocný invalidní důchodce. Zdraví nechal na šachtě, kde pracoval 31 let jako horník, zamlada a v plné síle, by si s útočníky snadno poradil.

Postupovat se Jožka rozhodl stejně jako většina Romů v podobné situaci: útok nehlásí, ošetří se sami a lékařskou pomoc nevyhledají. Podobných případů je ohlašován a vyšetřován jen nepatrný zlomek. Potrestáním pachatelů končí nepatrný zlomek nepatrného zlomku.

K celé věci se vyjádřil i Adam Komenda, člen Pirátské strany, který se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity na sídlišti Chanov: "Jožku Mikera znám osobně jako člověka, který většinu svého času věnuje pomoci druhým, například jako dobrovolník pravidelně vaří a rozdává obědy pro lidi bez domova v Teplicích, rovněž se věnuje práci s dětmi a mládeží ze sociálně slabších rodin. Zpráva o tom, že měl být bezdůvodně napaden, mě naplnila pocity rozčílení a zklamání. Tento hanebný čin samozřejmě odsuzuji. Bohužel podobné útoky na Romy jsou z mnoha důvodů jen zřídkakdy hlášeny policii a proto málokdy končí u soudu a potrestáním pachatelů," řekl Adam Komenda.

Jožka, proto, jak je osobnostně nastaven, celý útok komentuje slovy: "Jsem hrdej, že mě rasisti zmlátili. Nebylo to poprvé ani naposledy."

V tom s ním nesouhlasím, chtěl bych, aby to bylo naposledy a pachatelé aby byli potrestáni.