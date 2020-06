Satirická glosa Františka Kostlána: Ať žije podmínka!

Dej mu jen podmínku. Koláž FK

Tento týden došly tři soudy ke stejnému posouzení tří různých rasistických trestných činů. Za takové zločiny se u nás i na Slovensku už dlouhá léta nejčastěji udělují podmínečné tresty. A protože trestné činy tohoto charakteru jsou podle práva posuzovány přísněji než jiné, musíme za stejný zločin s podtextem nerasistickým hledat tresty ještě nižší než jsou podmínky. Je mi jasné, že ironie a satirický pohled na věc se k takovým případům příliš nehodí, ale berte to, prosím, jako vyjádření bezmoci a bezradnosti nad rozhodováním středoevropské justice.

Za propagaci nacismu a rasismu byl u plzeňského soudu potrestán Jaroslav Hegner, který v září 2018 na akci u Boleveckého rybníka v Plzni umístil vlajku s hákovým křížem. K tomu si oblékl tričko se symbolem takzvaného Klansmana v bílé kápi a v hajlujícím postoji s napřaženou pravicí - jde o symbol rasistické americké organizace Ku-klux-klan, která má na rukou krev zavražděných černochů, jejichž segregaci a diskriminaci podporoval a podporuje. Hegner byl za propagaci nacismu, hlavně při fotbalových utkáních, již odsouzen (samozřejmě podmíněně), v jeho trestním rejstříku je deset záznamů včetně výtržnictví.

Zřejmě právě proto dostal nyní tak neuvěřitelně těžký trest, tedy znovu podmínku, a pokutu 50 tisíc korun. Až bude za totéž stát u soudu popadesáté, vyfasuje nejpíš odměnu a namísto něho zavřou demonstranta s vlajkou EU.

Představme si například, že by pachatel namísto toho vyvěsil vlajku se Stalinem a propagoval by vraždění v komunistických koncentračních táborech - to je sice stejně odporné jako propagace nacismu a rasismu, leč v nižší trestné sazbě (nejde o rasismus). Jaký nižší trest by dostal? U nás je to jasné: žádný. Policie a justice se takovými zločiny nezabývají, možná proto, že nižších trestů, než je podmínka, nemají soudci příliš na rozdávání.

Ve slovenské vesnici Klenová vtrhli do romského domku dva muži, přitom vyrazili a rozbili vchodové dveře. Jeden z nich křičel, že je Hitler a že všechny zabije. "Ty špinavá cikánko, pojď ven, ať tě dobijeme, ať tě zabijem. Já jsem tu Hitler, jsem tu i šéf, jsem tady pán, já vás zabiju, všechny vás zabijeme," popsala paní Naděžda počátek napadení. V momentě, kdy tito muži vtrhli do domu, byla doma sama s dětmi, včetně několikatýdenního miminka. A hádejte, jaký dostali trest? Spávně - podmínku.

Dejme tomu, že by pachatelé při tom nepokřikovali rasisticky, jaký nižší trest než podmínku by asi za vyhrožování a porušování domovní svobody dostali? Sto hodin veřejných prací? Dobře jim tak, násilníkům, to zametání ulic jim vyžene přepadávání matek s miminky z hlavy.

Pražský městský soud uložil Renátě Pelikánové dvouletý podmíněný trest za to, že na facebooku chválila pachatele teroristického útoku na mešity v novozélandském Christchurchi. Uznal ji vinnou z podpory a propagace terorismu. Státní zástupce, který navrhoval poslat Pelikánovou do vězení, se na místě odvolal, pachatelka trest přijala (aby také ne). Pelikánová na svém facebookovém profilu o tomto teroristovi napsala toto "Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují." Dodala, že muži děkuje za jeho odvahu.

Devětadvacetiletý terorista zastřelil loni v březnu při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Je obžalovaný z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu a hrozí mu doživotí. Ale je možné, že se novozélandská justice poradí s tou českou a slovenskou a nakonec mu udělí podmínku. Pro výstrahu ostatním.

Dejme tomu, že by ta paní namísto vraždění muslimů schvalovala třeba církvení zákaz používání kondomů v Africe, který má kvůli AIDS na svědomí mnohem více mrtvých než všechny teroristické útoky dohromady. Jaký nižší trest než podmínku by asi dostala? Duka by ji přijal do kláštera?