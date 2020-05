František Kostlán: Slovenskou ministryni Milanovou dobíhá vlastní rasistická minulost. Bude odvolána?

Slovenská ministryně kultury Natália Milanová - foto z videa.

Nová slovenská ministryně kultury Natália Milanová (OĽaNO) napsala v lednu 2011 na svůj blog článek s názvem Je romský problém naše vina?, ve kterém se vyjadřuje na adresu Romů nepřátelsky, hanlivě a rasisticky. Milanová se za tento text omluvila, ale opozice ji přesto kritizuje. Ve své kritice má pravdu, jenže během své vlády se k Romům chovala obdobným způsobem. Proti obsahu rasistického článku se vzbouřila i velká část umělecké obce.

Rasistické výpady

"Rom, když ráno zjistí, že nemá co jíst, jednoduše se sebere a jde si jídlo pořídit. A je mu jedno, jak to udělá. Když potřebuje světlo a právě ho nemá, nic mu nebrání zajistit si ho od souseda. Když má chuť na ženu, dokáže skočit i na sestru, jen aby uspokojil svou potřebu. Co na tom, že porušuje zákony? Že porušuje normy? Nic mu to neříká. Potrestán není. Po peníze na úřad se dostaví. Nic jiného k životu nepotřebuje," napsala krom jiného před necelými devíti lety Milanová.

"Některé z nich (romských dětí) se ani nedožijí puberty, neboť v rámci své bezhraničnosti skončí pod koly aut, padnou do jámy, kterou byli jejich rodiče líní zasypat, nebo shoří v domě, když právě zůstaly bez dozoru..." pokračuje autorka.

A článek uzavírá těmito slovy: "Falešná solidarita ve formě vyplácení sociálních dávek nevyšla. A teď - nadáváme na ně, bijeme je za to, že jsou nepřizpůsobivé, zlodějské svině a hovada. Jsou, protože jsme je za 20 let demokracie nedokázali přesvědčit, že učit se je třeba, že pracovat se vyplatí, že je třeba myslet i na zítřek, že zákon platí pro všechny a že život mezi gádži vlastně není nic katastrofálního. Dokdy je na to ještě necháme čekat?"

Dnešní opoziční kritika - kritika dnešní opozice

Milanovou na ministerstvo nominovalo hnutí OĽaNO, kterému právě Romové dávali ve volbách své hlasy, protože se zaštiťovalo humanismem a lidskými právy. Zřejmě i proto využívá tuto situaci ke kritice strana Roberta Fica Smer-SD.

Mluvčí Smeru-SD Jan Mažgut srovnal ministryni Milanovou s Milanem Mazurkem z fašistické ĽSNS. Tento poslanec Kotlebovců byl v minulém volebním období kvůli svým výrokům potrestán. Vedle dalších urážek Romů tvrdil například i to, že "150 milionů eur se použije pouze na domy z cikánských osad, lidí, kteří pro náš národ, pro náš státní rozpočet, pro naši kulturu neudělali nic, právě naopak, rozhodli se žít tímto asociálním způsobem života a vysávat náš sociální systém ".

"Za obdobné výroky na adresu Romů, které policie vyhodnotila jako extremistický trestný čin, dostal Mazurek pokutu 10 000 € a přišel i o poslanecký mandát. Zde vyvstává otázka, zda bude policie stejně aktivní i v případě ministryně ze strany OĽaNO a zda ji předseda vlády Matovič odvolá pro morální selhání," dodal Mažgut.

To je jistě otázka legitimní, pokud za totéž byl odsouzen jeden, druhý by trestu ujít neměl. Jenže k tomu je třeba dodat, že tohoto fašisty se po jeho potrestání zastal Mažgutův stranický šéf Robert Fico, když řekl, že "Mazurek řekl to, co si myslí téměř celý národ". A dodal, že pokud "někoho popravíte za pravdu, uděláte z něj národního hrdinu".

Nechuť Roberta Fica vůči Romům je dlouhodobá. Například již na setkání strany Smer-SD v roce 2001 krom jiných lží řekl, že Romové "dělají děti proto, že chtějí peníze." Podle něj je takto třeba hovořit i v zahraničí, například, když slovenští poliítici přijedou do Německa: "Když nezastavíme jejich populační růst, tak tu máme za deset let problém a tento milion Cigánů se pohne a půjde k vám do Německa. Potom se z toho Němci vyplaší a začnou to chápat."

Mnozí slovenští umělci se na facebookových stránkách shodli, že takové vyjádření z úst ministryně kultury je nepřijatelné. V minulosti za chování vůči menšinám ovšem kritizovali i předchozí šéfku kultury Ľubicu Laššákovou ze strany Smer-SD. Nejvíce jim vadilo to, že sáhla na financování projektů pro LGBT komunitu.

Jak se zachová premiér?

Podle politologa Radoslava Štefančíka nemají taková vyjádření v moderní společnosti co hledat. "Tato vyjádření určitě nepatří do úst ministryně kultury, bez ohledu na to, zda je vyřkla během výkonu své funkce nebo dříve. Tato vyjádření totiž nepatří do úst slušného člověka, protože paušalizují, vytvářejí nebezpečné negativní stereotypy, které jsou typické spíše pro pravicové extremisty než pro demokratické politiky. Igor Matovič slíbil, že bude mít ve vládě zcela jiné politiky, než dosud. Že ti budou ukazovat novou kvalitu politické kultury. Tyto projevy však určitě nesvědčí o nové politické kultuře," řekl Štefančík deníku Pluska.sk.

K tomu není co dodat. Uvidíme tedy, jestli se současný předseda vlády a předseda OĽaNO Igor Matovič postaví k problému stejně jako někdejší premiér Robert Fico a zastane se rasistických výroků a jejich autorky, anebo dá za pravdu politologovi Štefančíkovi a ministryni odvolá. Pouhá omluva by však ministryni Milanové na udržení místa stačit neměla. Hraje se o to, jestli se rasismus ve střední Evropě stane ještě více přijatleným, než je tomu dosud.