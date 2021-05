Vojtěch Lavička k napadení důchodce v Ostravě: Komunikace je základním nástrojem zvládání potenciálně nebezpečných konfliktů

Napadení staršího pracovníka ostrahy obchodního střediska šestnáctiletým Romem v Ostravě (FOTO: Repro video Facebook)

Nejen v médiích, ale i na sociálních sítích se propírá případ brutálního napadení staršího pracovníka ostrahy obchodního střediska šestnáctiletým Romem.

Jak už to tak bývá, média se případem zabývají velmi povrchně a zmiňují pouze jednu stranu mince, ta druhá je až na výjimky nezajímá.

Incident se odehrál v pondělí u ostravského nákupního střediska nedaleko dětského hřiště. Z videa, které koluje nejen po sociálních sítích, vidíme asi desítku mladých lidí a dětí postávající na nějakém volném prostranství poblíž „obchoďáku“ (přestože jsem do Ostravy jezdil, z videa toto konkrétní místo nepoznávám). Starší, 73-letý člen ostrahy se snaží vehementně tuto partu odehnat pryč. Bohužel z videa není patrné, proč. Mladíci namítají, že jde o veřejné prostranství. Na kolik tato námitka byla správná, nevím.

Konflikt nakonec eskaluje nechutným útokem mladíka na příslušníka ostrahy. Ten utrží kopanec do břicha a poté, co leží, ještě i do hlavy. Zvláště u druhého kopu vám zatrne. Následky naštěstí nejsou fatální, pán utržil „jen“ lehčí zranění.

VIDEO

Útočník rozhodně není žádným beránkem, od třinácti let putuje po různých výchovných ústavech, z nichž pravidelně utíká. Navíc je také prověřován policisty pro podezření z napadení a vyhrožování pracovníkům výchovného ústavu. Potud fakta, která se dozvíte i z jiných zpravodajských serverů…

Přesto je pro mě překvapením, zvláště v kontextu jiných podobných útoků, že čin je klasifikován jako pokus o těžké ublížení na zdraví, takže mladíkovi hrozí trest od 1,5 roku do 5 let odnětí svobody nepodmíněně. Pokud by byl plnoletý, tak dvojnásobek. Stejně intenzivní útoky bývají většinou souzeny jako výtržnictví, kde je mnohem nižší sazba.

Pojďme k té druhé, ostatními médií neviděné straně mince.

Jak se jinde dočtete, ze strany přítomných mladistvých padaly na adresu ostrahy nadávky a výhružky: „Blbečku. Šáhni na mě…! O čem se ovšem nic nepřečtete, je totální nezvládnutí situace a neprofesionální chování příslušníka ostrahy. Ve videu vystupuje dost agresivně, na nadávku „blbečku“ reaguje nadávkou „zmetku“, neustále křičí „vypadněte“.

Ve videu nevidíme ani náznak pokusu situaci uklidnit, přítomným vysvětlit, proč tam nemůžou být…Na několik vteřin odchází volat policii, ovšem pak zcela nesmyslně opět vyráží za skupinkou, která pomalu odchází (zřejmě zafungovala hrozba příjezdu policie). Dokonce se do jednoho z mladíků pokouší strkat.

Až do této kritické chvíle parta mladistvých působí spíše defenzivně, přestože je vulgární. Bohužel pokusy o fyzický kontakt ze strany příslušníka ochranky vyvolají příšernou reakci zmíněného mladíka. Pokud by člen ostrahy byl profesionál, jsem přesvědčený, že ke konfliktu vůbec nedošlo. Situace nebyla tak vyhrocená, svým nešťastným chováním jí naopak vyhrotil ten postarší pán.

Rozumného člověka pak musí napadat otázky – Proč bezpečnostní firma zaměstnává na takovou práci člověka v důchodovém věku? Člena ostrahy nezaměňujte za vrátného. Bezpečnostní pracovník musí být jak po fyzické, tak i psychické stránce na odpovídající výši.

Další důležitou otázkou je, zda „bezpečáci“ procházejí nějakým kurzem komunikace, zvládáním stresových a krizových situací. Vždyť dobře zvládnutá komunikace je základním nástrojem zvládání potenciálně nebezpečných konfliktů. Nevěřím, že by tento pán byť i jen něčím vzdáleně podobným prošel.

Bezpečnostní firma, v tomto případě SSI, tím ohrozila jeho zdraví. Je to stejné, jako by mě někdo poslal obsluhovat cirkulárku bez patřičného proškolení...

Cílem tohoto komentáře není obhajovat jednání agresivního, a jak později sám potvrdil, silně opilého mladíka. Chtěl jsem jen poukázat na nešťastné jednání profesionála, který mohl situaci zvládnout.

Zatímco pro něj tato kauza nebude mít fatální následky a za pár dní bude v pořádku, pro mladíka znamená zřejmě vězení, a tedy pád do ještě většího bahna, než v kterém se nacházel.

Uvidíme, třeba vězení na mladíka zapůsobí výchovně a on se z tohoto bahna – do kterého se zřejmě sám vrhnul – vyhrabe. I když jsem v tomto ohledu spíše skeptický.

Ještě jedna prosba na vás, čtenáře. Nenadávejte, neproklínejte, nevyjadřujte se rasisticky na adresu pracovníka ostrahy. Je to taky jenom chybující člověk. Stejně jako tolikrát zmíněný mladík.